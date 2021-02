Primo piano Augusta, tesi di laurea connessi dal Comune: le linee guida di

AUGUSTA – “Laurea in Comune” è il progetto attivato dal Comune di Augusta, con apposita delibera di giunta di ieri, che si sostanzia nella concessione d’uso gratuita del salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” nel palazzo di città a laureandi residenti per la discussione della tesi di laurea e la relativa proclamazione.

È una iniziativa semplice per offrire una sede istituzionale di pregio e ampia agli universitari augustani e ai loro familiari in occasione del conclusivo collegamento audio-video con l’ateneo, nell’ambito di un’emergenza pandemica tuttora in corso che ha finora ridotto un momento cruciale della formazione accademica di un giovane a un’isolata discussione dinanzi al monitor di casa.

“Data l’emergenza sanitaria, i laureandi si vedono obbligati a discutere la tesi online dalla propria abitazione – riferisce l’assessore alle Politiche dell’istruzione, Ombretta Tringali (nella foto di copertina, ndr) – Il nostro Comune mette a disposizione gratuitamente il salone “Chinnici” per dare la giusta ufficialità al momento più importante della vita di ogni studente universitario“.

Come si legge tra le linee guida in delibera, il laureando potrà fruire gratuitamente, oltre che del salone, anche di connessione internet veloce, microfono amplificato e un tv di grande dimensione. Gli invitati non potranno eccedere il numero di quindici, e comunque, nel rispetto delle basilari prescrizioni anti-Covid, “in alcun modo potranno essere previsti altre forme di festeggiamento o rinfreschi. Inoltre, le persone non potranno trattenersi oltre il tempo strettamente necessario agli eventi sopra precisati“.

La richiesta tramite il modulo predisposto dall’Ente dovrà essere inviata all’ufficio protocollo del Comune almeno 20 giorni prima della data prevista, con precedenza per ordine di presentazione istanza, “compatibilmente con le altre attività istituzionali dell’Ente già programmate e previa verifica della disponibilità del personale per il supporto tecnico durante l’utilizzo della sala“.