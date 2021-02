Primo piano Augusta, tentato furto in villetta: un arresto di

AUGUSTA – È stato arrestato ieri sera, da poliziotti in servizio al locale commissariato, il 34enne Salvatore Vona, nella flagranza di reato di tentato furto in abitazione. La pattuglia lo ha individuato mentre si aggirava in contrada Balate e ha eseguito l’arresto dopo che l’uomo si è introdotto in una villetta.

“Negli ultimi giorni si è registrato un incremento di furti in attività commerciali e abitazioni private – viene reso noto dal commissariato di pubblica sicurezza di Augusta – e, al fine di prevenire la commissione di detti reati, è stato predisposto idoneo servizio presso le zone periferiche del paese“.

Secondo quanto riscontrato ieri sera dalla Polizia, il Vona è stato “visto scavalcare una cancellata di una villetta di campagna ed accedere all’interno del giardino“, pertanto “dopo un breve appostamento, temendo che il soggetto potesse utilizzare una via di fuga nascosta alla vista degli agenti“, i poliziotti hanno scavalcato il cancello e lo avrebbero sorpreso all’interno della villetta “mentre ancora era intento a ricercare refurtiva“.

Dopo l’arresto, su disposizione del Pm di turno, il 34enne è stato trattenuto nei locali del commissariato (nella foto di repertorio in copertina, ndr) in attesa del giudizio direttissimo fissato per stamani.