Augusta, torna dopo tre anni il cicloraduno culturale targato "Icob"

AUGUSTA – La prossima domenica, 27 marzo, partirà da un noto bar di via Benedetto Croce, luogo di ritrovo per cicloamatori, la quinta edizione del “cicloraduno culturale” organizzato dall’associazione Icob.

Il cicloraduno è un evento aperto a persone di qualsiasi età, prevedendo un agevole percorso in bici per le vie cittadine, con partenza alle 9,30, dalla Borgata all’Isola e ritorno. La peculiarità culturale viene conferita dalle soste in prossimità di diversi beni monumentali, “raccontati” per l’occasione dal cultore di storia locale Salvo Lentini, autore di pubblicazioni dedicate nonché della rubrica Breve storia di Augusta su La Gazzetta Augustana.it.

L’ultimo cicloraduno targato “Icob” risale al 19 maggio del 2019, quasi un anno prima della pandemia. “L’evento, che vuole essere anche una speranza di vera ripartenza, è stato molto partecipato nelle sue precedenti edizioni con lo scopo di unire tre aspetti culturali importanti – si legge nella nota dell’associazione, presieduta da Alessandro D’Oscini – ovvero quello storico, quello sportivo poiché anche lo sport è cultura, quello “green” del rispetto della natura, senza tralasciare il benessere del pedalare all’aria aperta piacevolmente in compagnia dopo un lungo periodo di restrizioni“.

