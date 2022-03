Primo piano Augusta, il Kiwanis club celebra il 42° compleanno con raccolta fondi pro bambini ucraini di

AUGUSTA – Il Kiwanis club Augusta ha celebrato la sua 42ª charter con una cerimonia tenutasi lo scorso sabato 12 marzo, presso il locale Circolo ufficiali della Marina militare “Vandone”. Il club di servizio cittadino ha festeggiato così i suoi quarantadue anni di presenza nella città, nel corso dei quali ha portato a termine numerose meritorie iniziative nel campo della solidarietà, dell’ambiente e della cultura, ponendo sempre al primo posto gli interventi in favore della gioventù e, in particolare, dei bambini.

Nel suo intervento di saluto il presidente del club, Gaetano Paolo Russotto (nella foto di copertina, insieme al cerimoniere Salvo Cannavà) ha porto un commosso ricordo dei soci fondatori che ebbero l’intuizione di portare anche ad Augusta l’esperienza del sodalizio internazionale che coniugasse assieme la soddisfazione di operare nel sociale e l’amicizia tra i soci. Ha quindi riportato i vari momenti della presenza del Kiwanis di Augusta nelle scuole, con interventi a tutela della la salute e dell’integrità psicofisica dei minori e degli studenti con impegno dei soci specialisti nel settore; negli enti pubblici e altri sodalizi e club impegnati nel settore della salute, della solidarietà e del sociale, primo fra tutti il fecondo rapporto con la Misericordia di Augusta e le raccolte alimentari; nel settore del lavoro e dell’ambiente; della cultura e la storia, in particolare con la donazione di importanti cimeli al Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta; ancora verso l’arte e lo sport. Russotto ha ricordato altresì i rapporti internazionali del club augustano negli anni passati, con i positivi contatti avuti con i club della Repubblica Ceca ed enti culturali di Spagna e Israele.

È seguito l’intervento di saluto del luogotenente governatore della Divisione 3 Sicilia sud-est, Carlo Assenza che ha evidenziato il nuovo ruolo dei club service nella società, attraverso il conseguimento di service di ampio respiro, quali elementi operativi capaci di fornire prestazioni specifiche nel campo della solidarietà, alla luce delle nuove previsioni normative nel campo del terzo settore.

Ospiti della serata l’assessore comunale alla Cultura, Giuseppe Carrabino, in rappresentanza del sindaco Di Mare, e il capitano di vascello Filippo La Rosa, direttore Marinferm Augusta, in rappresentanza del contrammiraglio Cottini comandante Marisicilia.

Durante la serata sono stati raccolti fondi in favore dei bambini dell’Ucraina, in adesione a uno specifico progetto distrettuale istituito a seguito dell’invasione militare russa in quel Paese che vede una sanguinosa guerra in corso dal 24 febbraio.

La serata è stata allietata da un evento musicale con una brillante esibizione della violinista Erika Ragazzi.