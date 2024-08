Primo piano Augusta, torna il festival di poesia “Il Federiciano”. Il cantautore Baccini tra i giurati di

AUGUSTA – Il premio di poesia “Il Federiciano“, giunto alla sedicesima edizione nazionale, per il secondo anno si terrà ad Augusta, città che deve la fondazione a Federico II di Svevia, promotore tra l’altro della Scuola siciliana della poesia.

L’evento è organizzato dalla “Aletti editore“, che ha sede a Guidonia Montecelio (Roma), con il patrocinio oneroso del Comune, dell’Assessorato alla cultura, tradizioni, sport e promozione del territorio, ed è inserito nel cartellone di eventi “Augusta d’estate“.

Il festival è approdato ad Augusta un anno fa, grazie a Salvatore Seguenzia, augustano classe ’69, poeta e scrittore per la suddetta casa editrice nel tempo libero, essendo un ispettore in servizio nella compagnia delle Fiamme gialle di Augusta, e da allora, per gli organizzatori, “custode del paese della poesia“. Momento “clou” era stata l’inaugurazione del “largo dei Poeti federiciani“, che in questa occasione vedrà la scopertura di una ufficiale targa toponomastica al vicolo Ss. Annunciazione, con sei stele in ceramica raffiguranti momenti storici di Federico II o dei poeti della Scuola siciliana e recanti i testi poetici vincitori (vedi foto di copertina).

“Ad Augusta, nuovo “paese della poesia” dal 2023 – sottolinea l’editore e poeta cosentino Giuseppe Aletti, fondatore del festival e della rivista letteraria “Orizzonti” – si realizza pienamente l’obiettivo che muove il progetto: far sì che la poesia sia parte integrante del decoro urbano, perno di una rigenerazione urbana. La poesia esce, infatti, dai consueti canali della scritta parola e incide profondamente sul piano sociale, urbanistico e architettonico di una intera comunità. La poesia come decoro urbano, visibile ai visitatori e ai turisti, ha dimostrato di essere un modo efficace per la promozione del territorio“.

Per la realizzazione dell’evento, il Comune liquiderà alla casa editrice 16mila 500 euro (comprensivi di Iva al 10 per cento) e si farà carico di un servizio di bus navetta per gli spostamenti locali dei poeti partecipanti al costo di 1.815 euro (Iva al 10 per cento inclusa).

“Dopo il successo dello scorso anno – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – abbiamo fortemente voluto la riproposizione di un evento a carattere nazionale che fa memoria delle radici federiciane della nostra città. D’accordo con la casa editrice Aletti, abbiamo lavorato per definire un programma degno della storia di una città come la nostra fondata dall’imperatore Federico II di Svevia“.

“Per rammentare il legame del premio e la città di Augusta – aggiunge l’assessore alla cultura Pino Carrabino – abbiamo dedicato lo slargo adiacente la chiesa dell’Annunziata ai “poeti federiciani”. Uno slargo di quella antica strada che in epoca medievale costituiva l’asse di collegamento tra la chiesa Madre, la piazza e il Castello svevo“.

A comporre la giuria per decretare le poesie vincitrici, tra vecchie e nuove conoscenze del premio, sono chiamati: Hafez Haidar, arabista libanese naturalizzato italiano noto per essere il principale traduttore nella nostra lingua delle opere di Khalil Gibran; Dato Magradze, ex ministro della cultura e autore dell’inno nazionale georgiano, che verrà da Tblisi per assistere all’iniziativa; Juri Camisasca, cantautore e pittore di origini milanesi, che annovera un’ultradecennale collaborazione con il compianto Franco Battiato; Francesco Baccini, noto cantautore genovese con quindici album pubblicati in carriera, due volte assegnatario della “Targa Tenco”.

Il programma di questa edizione è articolato in quattro giornate. Giovedì 22 agosto, si terrà al palazzo di città la conferenza stampa di presentazione del programma, quando, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione, saranno presenti per la casa editrice, oltre al fondatore Giuseppe Aletti, il direttore editoriale Valentina Meola e l’addetta stampa Caterina Aletti, nonché l’attrice augustana Mariapaola Tedesco, ancora una volta madrina del festival.

Venerdì 23 si svolgerà la prima “estemporanea di poesia“, la gara poetica aperta a tutti, in cui i partecipanti dovranno scrivere una poesia a tema, scegliendo una delle tre tracce messe a disposizione dagli organizzatori al mattino, per leggerla davanti ad una giuria tecnica e popolare che assegnerà un punteggio e decreterà i primi cinque classificati. In serata (ore 20), il concerto-incontro letterario in piazza Duomo con il cantautore Francesco Baccini, che proporrà i suoi brani più noti.

Mentre nel pomeriggio di venerdì 23 è prevista l’inaugurazione della prima stele in ceramica fuori concorso, nel pomeriggio di sabato 24 (ore 17) quella delle altre cinque stele, tutte realizzate dal maestro ceramista Orazio Costanzo, dedicate alle poesie vincitrici. Alle sei stele inaugurate lo scorso anno, se ne aggiungono quindi altre sei che saranno svelate alla presenza dei giurati e di quanti seguono il premio provenienti da ogni parte d’Italia. A seguire, si ripeterà il corteo di poeti, suddivisi in tre grandi gruppi, per partecipare alla sessione di letture poetiche in contemporanea su tre piazze del centro storico e segnatamente piazza Duomo, piazza Castello e piazza Mercato.

Domenica 25 è il giorno dedicato alla seconda “estemporanea di poesia“, con la premiazione alle ore 17 nel salone di rappresentanza del palazzo di città; infine, in serata, la festa conclusiva del festival in una nota struttura ricettiva al Monte.

“Alberghi, b&b della città e del territorio – fa sapere l’assessore Carrabino – da molte settimane sono già prenotati per ospitare poeti e familiari, desiderosi di conoscere i vincitori che avranno l’onore di poter leggere la propria poesia trascritta sulla ceramica“.

Numerose le altre iniziative in programma nel centro storico in concomitanza con il festival poetico, nell’ambito del cartellone “Augusta d’estate”. In particolare, venerdì 23 dalle ore 17, il Comitato commercianti Augusta proporrà la “Sagra della pizza e cudduruni“.