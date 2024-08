Primo piano Brucoli, sabato sera di sensibilizzazione e controlli stradali Polizia. Beccato automobilista ubriaco di

AUGUSTA – Lo scorso sabato sera, residenti e turisti nel suggestivo borgo marinaro di Brucoli hanno visto, in ingresso e in uscita dalla frazione di Augusta, numerose pattuglie della Polizia stradale di Siracusa e del locale commissariato di pubblica sicurezza presidiare il territorio con posti di controllo.

Un’attività di prevenzione che si è affiancata a quella di sensibilizzazione, chiamata “E… state con noi 2024”, attraverso l’annunciata presenza nel borgo della Lamborghini Huracán in dotazione alla Polstrada e del “pullman azzurro” che ospita a bordo strumenti multimediali utili a dimostrare gli effetti dell’alcol sulla guida (vedi foto di copertina).

Nei weekend estivi, in particolare sulle strade che collegano le mete costiere della movida notturna, si innalza infatti il livello di rischio, come drammaticamente ricordano le “stragi del sabato sera”. “Confortante è la circostanza – rileva la Questura di Siracusa nel comunicato – che, durante il fine settimana appena trascorso, non si siano registrati incidenti gravi in questa provincia“.

“Sicuramente il presidio di sicurezza della Polizia di Stato ha disincentivato i comportamenti scorretti – si legge ancora nel comunicato – ma è necessario promuovere una cultura della sicurezza stradale che impegni gli automobilisti a rispettare i sani comportamenti all’insegna della prudenza anche senza la minaccia dei controlli di Polizia“.

In totale nel corso dei servizi, sono state sottoposte a controllo e identificate 103 persone, di cui 78 con il precursore per etilometro e 15 con test antidroga: 7 sono state le sanzioni per violazione del codice della strada, di cui una per guida sotto l’effetto dell’alcol.

Il conducente dell’autovettura trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge (0,5 grammi per litro) è stato, altresì, denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.