Primo piano Augusta, tragedia sfiorata al passaggio a livello di contrada Balate di

AUGUSTA – Tragedia sfiorata stamani al passaggio a livello di via Xiacche (nella foto di repertorio in copertina), la meglio nota “salita dei pompieri” che collega in contrada Balate la provinciale 1 Augusta-Brucoli a via Panoramica al Monte.

L’impatto tra il treno regionale Catania-Siracusa e la parte posteriore di un’autovettura c’è stato, per fortuna quando i due occupanti, entrambi augustani, avevano già lasciato il mezzo per mettersi in salvo.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato, intorno alle 11, l’auto si sarebbe arrestata nei pressi della strada ferrata, per motivi non ancora accertati, e poco dopo si sarebbero abbassate le sbarre del passaggio a livello.

Il treno in corsa, nonostante la frenata d’emergenza, avrebbe sradicato il paraurti posteriore dall’autovettura fermandosi alcune decine di metri dopo. Tanta la paura per i due augustani, scampati al grave pericolo.

Proprio da domani venerdì 29 settembre (ore 22,50) e fino a lunedì 2 ottobre (ore 4), la linea Messina-Siracusa verrà sostituita con bus tra le stazioni di Siracusa e Catania centrale, perché sono in programma lavori, annunciati da giorni, di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Bicocca.