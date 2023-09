Primo piano Augusta, vede la luce il campo da padel comunale alle “Scuole verdi” di

AUGUSTA – Vede la luce ed è prossimo all’inaugurazione il campo da padel comunale nel cortile del plesso noto come “Scuole verdi”, insistente su via Dessiè, facente parte dell’istituto comprensivo “Principe di Napoli“.

La nuova struttura sportiva, realizzata riqualificando una pavimentazione in calcestruzzo esistente, ha le misure interne di 10 metri in larghezza e 20 in lunghezza, misure regolamentari per l’ormai popolarissimo sport che si pratica a coppie con la palla di derivazione tennistica.

L’approvazione da parte della giunta del progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’ufficio Lavori pubblici, risale al 23 giugno del 2022, con un quadro economico di 74.757 euro (Iva compresa). I lavori di recupero ad uso sportivo degli spazi esterni della scuola sono stati aggiudicati lo scorso gennaio alla società “Mdm srl” di Favara (Agrigento) per un importo complessivo, a seguito di recente determina di rettifica, pari a 66.049 euro (Iva compresa).

Nel corso dell’iter, c’è stato spazio anche per le critiche dell’opposizione in consiglio comunale e un durissimo botta e risposta istituzionale tra il sindaco Giuseppe Di Mare e l’allora assessore regionale alle politiche sociali, Antonio Scavone, il quale aveva disposto un accertamento nei confronti del Comune sulla destinazione delle risorse. Infatti due terzi dei fondi necessari per la realizzazione del campo da padel, pari a 50mila euro, vengono attinti dal contributo straordinario per l’anno 2019 finalizzato alla copertura delle spese sostenute o da sostenere per far fronte al fenomeno immigratorio.

Il neo assessore comunale alla scuola e alle politiche sociali, Biagio Tribulato si è recato stamani nel cortile del plesso dell’istituto comprensivo, e fa sapere a mezzo social: “Area esterna quasi pronta, riqualificata a servizio del plesso scolastico “scuole verdi” e della comunità. A breve la consegna alla città“.