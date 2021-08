Primo piano Augusta, tredici artisti riuniti per la terza edizione di “Max & friends” di

AUGUSTA – Tredici artisti hanno affiancato Massimiliano, in arte Max, Scuderi, lunedì scorso in un noto locale all’aperto del lungomare Rossini, per la terza edizione dell’appuntamento agostano “Max & friends”, ideato, organizzato e condotto dallo stesso Scuderi.

Francesco Andriani, emulo di Elvis Presley, Chiara Di Mare, fascinosa cantante “metal”, Salvatore Galati, simpatico imitatore di Celentano, Alessandro Grimaldi, flautista, Maria Riera, caratterista, Alessandro Tocco, cantante da piano-bar, Deborah Valenti, interprete di testi letterari, Marco Zarbano, baritono dalla voce possente: questi gli artisti augustani. Insieme a Crina Cuibus, showgirl rumena residente a Roma, Angela Di Mauro, cantante di Linguaglossa, Valentina Marchese, ballerina-cantante di Catania, Luciana Mazzilli, cantante lentinese, Fiorella Tomaselli, attrice di Catania.

Max Scuderi, insegnante augustano in Veneto, d’estate vuole riunire gli amici e stare con loro in allegria per una sera, offrendo uno spettacolo, in cui ospita amici artisti e in cui egli stesso si esibisce in alcune parodie divertenti di personaggi televisivi. Da qualche anno propone il personaggio di Frazzullo, ibrido di Frassica e Marzullo (il famoso attore messinese e il noto giornalista-conduttore Rai).

Nell’edizione di quest’anno, Scuderi ha pure cantato una canzone dedicata ad Augusta, a testimonianza del suo viscerale legame con la sua terra natale, che vuole rinsaldare ogni anno, ritornando per le ferie. Tenerissimo è stato il momento della canzone dedicata, che potrebbe diventare la sigla per le edizioni degli anni a venire.