Augusta, tutto pronto per il 2° spettacolo folk in memoria del medico-fisarmonicista Felice Ventura

AUGUSTA – Torna per il secondo anno la manifestazione artistica musicale dedicata al compianto medico e fisarmonicista Felice Ventura. A organizzarla è l’associazione culturale folk-popolare “Palmarum insula“, sotto la direzione del dottor Giuseppe Mazziotta, con il patrocinio del Comune di Augusta e dell’Assessorato alla cultura, tradizioni e promozione del territorio.

Lo spettacolo si terrà domenica 3 marzo dalle ore 18,30 nell’auditorium comunale “Liggeri” di palazzo San Biagio. Come fanno sapere i promotori, sarà una serata di condivisione e di ricordo, ma soprattutto di spettacolo tra musica, danza, teatro, poesia, con diversi ospiti che si esibiranno sul palco e che verranno premiati per il loro contributo all’arte tradizionale siciliana.

“Questo secondo memorial è un’occasione per rinnovare il forte legame con Felice Ventura, il cui ricordo è sempre vivo e presente in me – riferisce il direttore artistico Giuseppe Mazziotta, chirurgo-fisarmonicista – Questa manifestazione conferma la volontà di portare avanti un ambizioso progetto che si ispiri alla sua grande cultura e umanità, e che possa coinvolgere in futuro sempre più artisti e rappresentanti della sicilianità”.

“Proporre la seconda edizione del memorial è la conferma di un impegno finalizzato a promuovere figure e personaggi che hanno operato per esaltare Augusta e il suo territorio. Siamo grati al dottor Felice Ventura per aver educato tanti nostri giovani ai valori dell’arte e del servizio per la città”, dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare.

“Anche quest’anno abbiamo voluto sostenere l’iniziativa promossa dall’associazione Palmarum Insula e del suo presidente dottor Giuseppe Mazziotta – aggiunge l’assessore Pino Carrabino – Una iniziativa che rende merito e fa onore ai membri dell’associazione che lavorano con sacrificio per promuovere la musica popolare che è segno dell’identità della nostra comunità. Non ci sono estranee azioni in questa direzione e la recente intitolazione di una piazza alla cantautrice Rosa Balisteri ne è la conferma”.

Nel programma delle esibizioni, oltre ai padroni di casa “Palmarum insula”, ci saranno il “teatro dei Pupi” della famiglia Puglisi, il cantastorie Luigi Di Pino, il poeta siciliano Ninni Magrì, il fisarmonicista Maurizio Burzillà e il gruppo folkloristico “Etna – Città di Catania”. Presenterà la serata Serena Tringali. L’ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: il compianto Felice Ventura e Giuseppe Mazziotta)