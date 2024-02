Primo piano Augusta, encomi in streaming nazionale per studenti del liceo classico nel progetto “Hemeras” di

AUGUSTA – Encomi, regionale e nazionale, per gli studenti dell’indirizzo Classico del Liceo “Megara” che hanno partecipato al Pcto (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) di lingua greca “Hemeras”, indetto dall’Associazione italiana di cultura classica (Aicc) delegazione di Roma in collaborazione con il dipartimento di Lettere dell’Università “La Sapienza” di Roma e consistente nell’analisi del sintagma greco “δημος” e del sostantivo “democrazia”.

Il primo encomio, a livello regionale, è stato tributato il 9 febbraio durante lo svolgimento della Giornata mondiale della lingua e cultura ellenica, presieduta da Roberto Nicolai e Lidia Di Giuseppe, professori di Lingua e Letteratura greca del dipartimento di Lettere dell’Università “ La Sapienza”, e da Laura Surace, docente di Lingua e Letteratura greca del Liceo “Leonardo da Vinci” di Terracina nonché membro referente del consiglio direttivo dell’Aicc delegazione di Roma. Davanti ai licei classici d’Italia, collegati in modalità telematica con l’aula magna dell’università capitolina, la referente del Pcto “Hemeras” per l’Usr (Ufficio scolastico regionale) Sicilia, Benita Vasi ha elogiato pubblicamente i lavori svolti dagli studenti delle 3ªA, 4ªA e 4ªB del liceo classico augustano, in particolare per la loro spiccata attinenza al tema del progetto e la corrispondenza con gli articoli della Costituzione italiana.

Il secondo encomio, a livello nazionale, è stato rivolto il 16 febbraio durante l’ultimo incontro del Pcto, anch’esso in modalità online, con la partecipazione di Antonella Giordano, giornalista e ricercatrice universitaria presso “La Sapienza” di Roma, la quale, durante la tavola rotonda conclusiva, ha elogiato pubblicamente, tra gli altri, gli elaborati svolti dagli studenti di 3ªA e 4ªA del liceo classico di Augusta.

La 3ªA, guidata dalle docenti Adelaide Scacco (tutor Pcto) e Gabriella Lombardo, ha realizzato un elaborato multimediale, in cui è stata analizzata e studiata l’origine della parola democrazia sia etimologicamente che sincronicamente fino ai giorni nostri, soffermandosi sulle differenze tra la Costituzione ateniese e la Costituzione italiana, della quale nel 2023 si sono celebrati i 75 anni dell’entrata in vigore, nonché sul diritto e sull’espressione di voto da parte dei cittadini greci e italiani. Gli studenti della classe coinvolti nel progetto sono: Anna Armenio, Carola Barbarino, Giorgia Bellotto, Ludovica Benevento, Roberta Bonnici, Carola Bosco, Matteo Bottino, Martina Damiata, Gaia Grasso, Federica Lombardo, Gabriel Magnano, Gianmarco Niciforo, Sveva Passanisi, Alessia Ricca, Laura Sardo.

La 4ªA, guidata dalle docenti Giuseppina Pugliares (tutor Pcto) e Gabriella Fassari, ha prodotto un elaborato multimediale in cui si è analizzata la storia della democrazia correlata alle leggi dello sport dal mondo della Grecia antica fino ai giorni nostri. Gli studenti della classe coinvolti nel progetto sono: Beatrice Buonomo, Flavio Caramagno, Maria Vittoria Cifariello, Carlotta Fruciano, Giulia Mignosa, Augusto Vincenzo Motta, Diego Pustizzi, Ottavio Ranno, Matteo Russo, Alessandro Santanello.

La 4ªB, guidata dai docenti Salvatore Ranno (tutor Pcto) e Zaira Lipari, ha svolto un elaborato, analizzando etimologicamente il termine democrazia. Gli studenti della classe coinvolti nel progetto sono: Olimpia Ballotta, Giorgia Blandino, Martina Coronella, Sophia De Vita, Nadia Di Cara, Martina Fede, Doriana Lapinski, Alessia Ragone, Giorgia Riera, Erika Riitto, Laura Saraceno, Alessia Sarcià, Sofia Zinnanti.

I riconoscimenti regionale e nazionale, come rende noto il comunicato odierno del Liceo, sono stati accolti con grande soddisfazione dal dirigente scolastico del “Megara”, Renato Santoro, dalla docente referente del dipartimento di Lettere Nicoletta Privitera e dalla referente del Pcto per il liceo Mariagrazia Muscolino.