Primo piano Augusta, un arresto per estorsione connessa a compravendita di cocaina di

AUGUSTA – I carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo hanno arrestato in flagranza un 47enne catanese per una estorsione connessa a una compravendita di droga. L’uomo, pregiudicato, è stato tradotto nel carcere di Cavadonna.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nelle scorse settimane, l’uomo avrebbe venduto della cocaina a un augustano, incaricando successivamente una terza persona della consegna. L’acquirente, tuttavia, non avrebbe mai ricevuto la droga in quanto il corriere era stato arrestato dai carabinieri di Augusta a seguito di un controllo su strada, in quell’occasione trovato in possesso di 50 grammi circa di cocaina.

Nonostante la mancata consegna dello stupefacente, il catanese avrebbe preteso ugualmente il pagamento e, mediante minaccia, avrebbe costretto l’acquirente a consegnargli parte della somma precedentemente concordata. Informati della situazione, i militari hanno pedinato l’augustano e, all’atto della consegna, hanno arrestato il catanese mentre stava per ricevere il denaro estorto.

