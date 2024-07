Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dall’11 al 17 luglio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 11 luglio a mercoledì 17 luglio 2024

Immaculate – La prescelta

Gio 11 – Ven 12 – Sab 13 – Dom 14 – Mar 16 – Mer 17

Ore 22:00

Fly me to the Moon – Le due facce della Luna

Gio 11 – Ven 12 – Sab 13 – Dom 14 – Mar 16 – Mer 17

Ore 17:15 – 19:45 – 22:15

Cult killer

Gio 11 – Ven 12 – Sab 13 – Dom 14 – Mar 16 – Mer 17

Ore 17:30 – 22:00

Hit man – Killer per caso

Gio 11 – Ven 12 – Sab 13 – Dom 14 – Mar 16 – Mer 17

Ore 19:30

Inside out 2

Gio 11 – Ven 12 – Sab 13 – Dom 14 – Mar 16 – Mer 17

Ore 17:30 – 19:30

Lunedì 15 luglio : giorno di chiusura

Per informazioni e ticketing

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

