Augusta, un modello di trasporto merci sostenibile per la città: “Ruiz” accede a finali nazionali First Lego League

AUGUSTA – Tappa per Sicilia e Calabria della “First Lego League” si è conclusa nel pomeriggio del 13 marzo nella palestra dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, partner regionale della Fondazione Museo civico di Rovereto, che gestisce la competizione di robotica educativa in Italia, patrocinata dal Miur. Diciassette squadre siciliane e calabresi, composte da ragazzi dai nove ai sedici anni, si sono affrontate in una gara avvincente, nell’edizione internazionale quest’anno a tema “Cargo connect”, inerente alla logistica e al trasporto delle merci.

Tre le fasi di gara: con i kit Lego i ragazzi hanno programmato robot autonomi in grado di svolgere le missioni previste nel campo di gara (Robot game); hanno presentato le soluzioni robotiche adottate (Robot design); hanno proposto soluzioni innovative e sostenibili al problema dei trasporti (Progetto scientifico). Il tutto rispettando i valori della manifestazione che prevedono fair play e lavoro di squadra, creatività, problem solving, ma anche divertimento (Core value).

Hanno superato le selezioni regionali, guadagnandosi così un biglietto per le finali nazionali, che si svolgeranno a Rovereto (Trento) il 26 e il 27 marzo, la squadra “Metaltech” del “Ruiz” di Augusta e il team “DallaChiesaBit” di San Giovanni La Punta (Catania). Sono stati invece selezionati per le finali del premio “Oltre la robotica“ del Miur, rivolto al miglior progetto scientifico, il team del “Ruiz” chiamato “Buzz Lightyear“ e i “Technosales“ di Catania.

Buoni piazzamenti anche per le altre due squadre del “Ruiz”, i “Vultus“, che, guidati dalle docenti-coach Candida Sapia e Rosaria Ruggero, hanno conquistato il premio “Core value”, e i “Mazinga” che con i docenti-coach Giada Castorina e Gaspare Casano hanno ottenuto il premio “Stella nascente”.

Il team che andrà a Rovereto per la finale, “Metaltech”, è composto dai docenti-coach Giorgio Spatola e Tiziana Bari e dagli studenti Mattia Lombardo e Gianluca Passanisi di 2ªBI Informatica e Giuseppe Molino, Giuseppe Bramanti, Francesco D’Amico e Christian Cicero di 2ªA Elettronica.

Invece la squadra che parteciperà alla finale di Roma per il premio “Oltre la robotica“, “Buzz Lightyear”, è formata dagli studenti Milo Azzoppardi, Gabriele Caramagno, Daniele Gaeta, Carmen Lamia, Giuseppe Tramontana della 1ªQ del Liceo Quadriennale delle scienze applicate, Paolo Gennaro di 1ªA Elettronica, Alessandro Coco e Alberto Callari di 1ªA Informatica, supportati dai docenti-coach Edvige Cotzia e Vincenzo Tinè.

Tutte e due i progetti scientifici delle squadre del “Ruiz” mirano alla riduzione degli effetti indesiderati legati alle attività di trasporto merci all’interno del centro urbano di Augusta. Scopo dei progetti è stato quello di studiare le possibili strategie, implementando, mediante l’ausilio di un WebGis (un sistema informativo geografico su web) e di un’app dedicata, insomma un modello “di trasporto merci sostenibile” intervenendo, in modo diverso ma complementare nelle due ipotesi, sulla tipologia di segnaletica stradale, sulla regolamentazione degli accessi per i veicoli commerciali e/o sulle limitazioni delle loro dimensioni, suggerendo l’adozione di particolari schemi di gestione del traffico, proponendo piani di sviluppo di infrastrutture innovative, fino all’adozione del road pricing (un sistema di pedaggio rivolto ai non residenti per alcune arterie), già in uso in diverse realtà urbane europee.

“Sono davvero soddisfatta del risultato ottenuto – ha commentato la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – Gli studenti hanno affrontato con passione ed entusiasmo un lavoro complesso sotto la guida esperta del prof. Angelo Santacroce, referente dei progetti di Robotica. Ma il progetto è anche il risultato di una sinergia che ha visto collaborare insieme tutti gli attori della scuola: studenti, insegnanti, collaboratori scolastici e rappresentanti del territorio. Insomma un modello vincente di comunità educante al lavoro”.

Tra le collaborazioni, vengono annoverati nella nota del “Ruiz” il supporto di Andrea, Sara e Arianna della Fondazione Museo Civico di Rovereto che hanno condotto le due giornate, nella qualità di giudici onorari i professori Michele Mangiameli e Giuseppe Mussumeci del Dicar (Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura) dell’Università di Catania; la scuola augustana ha potuto altresì contare per il cosiddetto Progetto scientifico sulla collaborazione del Comune di Augusta, nelle persone degli assessori Giuseppe Carrabino e Giuseppe Tedesco; sulla consulenza di esperti quali Attilio Montalto, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, e di Giancarlo Greco, presidente del Comitato commercianti Augusta (Cca).

(Nel collage di copertina, da in alto a sinistra in senso orario le squadre del “Ruiz”: “Metaltech”, “Buzz Lightyear”, “Vultus”, “Mazinga”)