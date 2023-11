Primo piano Augusta, un museo civico della fotografia e della memoria: comitato promotore rilancia il progetto di

AUGUSTA – Augusta potrebbe avere un museo “della fotografia e della memoria”. E sarebbe un museo “civico”, cioè un’istituzione di proprietà comunale, a carattere permanente.

La prima conferenza stampa sul progetto si è tenuta ieri pomeriggio nella sede dell’associazione di fotografi amatoriali dell’Augusta photo freelance (Apf) nonché galleria Fiaf, sodalizio presieduto da Romolo Maddaleni. Quest’ultimo affiancato dagli altri componenti di un comitato promotore costituitosi un anno e mezzo fa, sul finire dell’emergenza pandemica, e segnatamente altri cultori di fotografia e storia locale quali Salvo Lentini, Domenico Garsia, Sebastian Brusca, Giuseppe Scapellato, Pasquale Panarello, Maria Pitruzzello, Enrico Lombardo e Alessandra Aloisi.

In realtà, l’idea di istituire un museo dedicato alla fotografia e alla memoria cittadina risalirebbe a ben sette anni fa, nel 2016, e già l’anno dopo, il 2017, l’associazione diede il via alla raccolta delle attrezzature fotografiche e degli scatti storici. Per ospitarlo si ritiene necessario un locale con tre vani, che l’attuale sindaco Giuseppe Di Mare si sarebbe impegnato a individuare tra gli edifici di proprietà comunale, “con entusiasmo”, come ha riferito Maddaleni.

Il presidente di Apf ha informato i giornalisti locali che sono stati messi da parte trecento pezzi circa, fra cui la replica di una macchina fotografica del 1880 e una originale del 1930. Ha aggiunto che sono stati contattati gli eredi dei fotografi “storici” di Augusta, da Ronsisvalle, Roccaforte, Bottino, a Sanfilippo, Sillato, Quartarone, affinché possano donare al costituendo museo il materiale fotografico di cui sono in possesso per l’angolo della memoria cittadina.

Il museo potrebbe essere il secondo museo civico sul territorio, dopo quello della Piazzaforte, fondato nello scorso secolo dal compianto Tullio Marcon e attualmente diretto da Antonello Forestiere, che al piano terra del municipio espone oltre settecento reperti legati alla storia militare di Augusta.

I musei civici sarebbero già due, ma il propriamente detto Museo civico (etno-antropologico), ideato dal compianto Elio Salerno, esiste da anni solo sulla carta, nonostante i bandi espletati per selezionarne i vertici, giacché non ha mai aperto i battenti in mancanza di una sede.

Se il progetto del museo civico della fotografia e della memoria dovesse concretizzarsi, come auspicato dal comitato promotore, potrebbe rientrare nel ristretto novero dei circa venti musei italiani dedicati alla fotografia, ancor meno quelli esistenti in Sicilia. Secondo Maddaleni, che ha voluto citare l’esempio, quale attrattore turistico, del rinomato Museo della fotografia di Robert Capa (celebre fotoreporter di guerra) a Troina, “sarebbe un fiore all’occhiello per l’intera città di Augusta“.