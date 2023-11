Primo piano Augusta, vecchie e nuove dipendenze della “generazione Z” in un convegno Lions di

AUGUSTA – “Generazione Zeta: i giovani di oggi tra vecchie e nuove dipendenze” è il titolo della conferenza organizzata dal Lions club Augusta host e tenuta lo scorso mercoledì nel salone di rappresentanza del palazzo di città. Un focus, con esperti relatori, sulla generazione definita Z o post-millennials, convenzionalmente quella nata tra il 1997 e il 2011.

L’iniziativa, promossa dal club di servizio con il patrocinio del Comune di Augusta e in collaborazione con l’Asp di Siracusa, rientra nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato dal distretto Lions 108 Yb Sicilia e l’Assessorato regionale della Salute, al fine di diffondere non solo la cultura della prevenzione ma anche di divulgare le informazioni necessarie a conoscere i punti di riferimento operanti sul territorio per le varie problematiche sanitarie.

Molte e qualificate le presenze in sala, tra cui rappresentanti di club service e associazioni locali, diversi insegnanti, inoltre, quali autorità lionistiche, Giacomo Di Miceli presidente della 7ª circoscrizione, Fabio Gaudioso presidente di zona 19 e Giuseppe Daidone coordinatore area Salute.

Dopo gli interventi di saluto della presidente del Lions club cittadino Nella Di Franco, dell’assessore comunale alle politiche sociali Biagio Tribulato e del presidente di circoscrizione Lions Giacomo Di Miceli, ha introdotto il tema Enza D’Antoni, sociologa responsabile Uos Educazione e promozione della salute dell’Asp, per poi moderare l’incontro.

Nel corso del convegno, Ernesto De Bernardis, direttore facente funzione Uoc Dipendenze dell’Asp, ha trattato l’aspetto neurobiologico delle dipendenze, con particolare riferimento ai disagi affettivi da cui possono derivare; Elena Famulari, psicologa psicoterapeuta Asp in servizio al Sert di Siracusa, ha parlato della psicoterapia delle dipendenze; Marcello La Bella, dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale, ha sottolineato il ruolo fondamentale della Polizia di Stato in materia di reati commessi sul web e in rete, evidenziando l’importanza fondamentale di un utilizzo consapevole dei mezzi di comunicazione; Elisa Breci, psicologa psicoterapeuta Asp al Sert di Augusta, ha esposto il “Progetto stop phone” per un corretto uso del cellulare, che si sta svolgendo presso l’Istituto comprensivo “Principe di Napoli” e l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta.

Infine ha preso la parola per un intervento conclusivo Franco Cirillo, past governatore distretto Lions 108 Yb Sicilia, il quale ha sottolineato il ruolo attivo del club service nella prevenzione di diverse patologie ormai diffuse, tra cui appunto quelle legate alle dipendenze.