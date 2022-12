Primo piano Augusta, una “officina” natalizia del riuso alla scuola ‘Todaro’ di

AUGUSTA – Un mercatino dell’usato ha coinvolto alunni e docenti dell’Istituto comprensivo “Salvatore Todaro”, in una delle ultime giornate prima delle vacanze natalizie, nel plesso principale di via Gramsci. Rientra nell’ambito del progetto di educazione civica “Saper consumare: l’officina del riuso”, improntato sul rispetto dell’ambiente e sullo sviluppo di un comportamento sostenibile per la salvaguardia del pianeta.

Capi di abbigliamento, giocattoli e ovviamente libri, raccolti e catalogati durante la prima parte dell’anno scolastico, hanno colmato le postazioni allestite dagli stessi studenti. Questi ultimi sono diventati così “venditori” per un giorno, accogliendo le famiglie con i bimbi che si apprestano a scegliere la scuola elementare o media. Gli oggetti usati sono stati pagati in “Todalire“, banconote realizzate in classe raffiguranti i monumenti più rappresentativi della città di Augusta.

A fare da sottofondo musicale del pomeriggio dedicato al riuso, i violini, i flauti, i pianoforti, le chitarre dell’orchestra composta dagli alunni delle classi prima, seconda e terza frequentanti il corso di strumento musicale della scuola, tra i fiori all’occhiello della “Todaro”.

La giornata era stata aperta dalla visita del sindaco Giuseppe Di Mare e dell’assessore Ombretta Tringali, accolti dalla dirigente scolastica Rita Spada e dal coro dell’istituto (vedi foto all’interno).