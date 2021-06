Primo piano Augusta, una panchina lilla in piazza Castello. Ecco il motivo di

AUGUSTA – Una panchina sul lato di ponente di piazza Castello è stata riverniciata di colore lilla, pronta per una prossima inaugurazione, dinanzi alla panchina rossa dedicata nel novembre del 2017 alle vittime di femminicidio. Il colore lilla intende promuovere la consapevolezza sui Disturbi del comportamento alimentare (Dca), quali l’anoressia e la bulimia.

Domani, 2 giugno, ricorre infatti la quinta “Giornata mondiale sui Disturbi del comportamento alimentare” (World eating disorders action day), promossa per aiutare medici, psichiatri, psicologi, nutrizionisti, ricercatori accademici, studenti ed esperti a connettersi e collaborare, tenendosi aggiornati sui recenti sviluppi nella ricerca di tali disturbi. La panchina, con la nuova colorazione e la relativa targa, sarà invece oggetto di una cerimonia istituzionale la mattina di sabato 5 giugno, alle ore 10,30, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, del parroco per la benedizione, di specialisti pubblici e privati, unitamente ai volontari del sodalizio promotore, la “Associazione onlus per Adriana“, che terrà contestualmente un banchetto informativo.

L’associazione catanese, che ha inaugurato la prima panchina lilla nel capoluogo etneo lo scorso settembre (nei prossimi giorni anche a Palermo), è presieduta da Santa Alfonzetti, madre di Adriana morta di anoressia il 24 luglio 2013 a trentadue anni.

L’amministrazione Di Mare e l’associazione, in una nota ufficiale diramata stamani a firma del primo cittadino, intendono con tale iniziativa “esprimere la piena e profonda solidarietà nei confronti di chi soffre di queste patologie e delle loro famiglie, al fine di sensibilizzare e rendere tutti consapevoli che i disturbi alimentari richiedono un’attenzione importante e un intervento organizzato multidisciplinare“.