Salute & Benessere Come addormentarsi facilmente: tecniche di rilassamento di

Non è insolito sdraiarsi a letto, chiudere gli occhi e ritrovarsi completamente incapaci di prendere sonno; nonostante la stanchezza accumulata, lo stress e le preoccupazioni quotidiane possono influire pesantemente sui ritmi del sonno. Nei casi più lievi, potreste essere in grado di controbilanciare la situazione modificando alcune semplici abitudini giornaliere.

Abitudini da cambiare per dormire meglio

Cenate in modo leggero: scegliete piatti semplici, ricchi di vegetali e proteine magre, ed evitate tutti quei cibi pesanti e grassi che renderebbero difficoltosa la digestione (e di conseguenza l’addormentamento). Tra i cibi da consumare con moderazione ricordiamo i formaggi stagionati, i salumi, le carni rosse, i cibi fritti e i dolci.

Praticare attività fisica regolare e yoga

Un discorso a parte lo merita l’importanza dell’attività fisica regolare, che deve rientrare nella rosa delle buone abitudini da mantenere. Essere troppo sedentari non fa bene all’organismo e nemmeno ai ritmi sonno-veglia, pertanto dedicate (quando possibile) almeno trenta minuti all’attività fisica che preferite; camminare a passo svelto, per strada o sul tapis roulant, vi sarà sufficiente per migliorare la qualità del vostro sonno e delle vostre giornate.

Se preferite praticare dello sport intenso fatelo solo in mattinata o nel pomeriggio, perché l’attività fisica serale o notturna potrebbe impedirvi di riposare correttamente.

Qualora non abbiate tempo libero se non di sera tardi, provate a cimentarvi in qualche posizione di yoga pensata appositamente per indurre il rilassamento; in genere si tratta di movimenti lenti che migliorano la flessibilità delle articolazioni, rilasciano le tensioni accumulate nel collo e nella schiena e aiutano la circolazione degli arti inferiori.

Alcune posizioni di yoga possono essere praticate direttamente sul letto ed eventualmente mantenute a lungo. Se avete abbastanza tempo a disposizione, sedetevi sul materasso con le gambe incrociate, chiudete gli occhi e provate la meditazione; concentratevi sul respiro e non soffermatevi troppo sui pensieri che vi affollano la testa.

Un esercizio di meditazione

Se nonostante uno stile di vita corretto fate comunque fatica a prender sonno (o vi sentite particolarmente nervosi), provate ad assumere degli integratori di melatonina o tisane a base di camomilla, valeriana, biancospino e altre piante officinali.

Mentre aspettate che i rimedi assunti per bocca facciano effetto, provate questo esercizio di meditazione: chiudete gli occhi, regolate la respirazione e concentratevi sul viso, immaginando che ogni muscolo inizi a rilassarsi completamente. Dopodiché, iniziate a rilassare il collo, poi il petto, e scendete fino a rilassare ogni singolo gruppo muscolare (incluse le dita delle mani e dei piedi).

Se dopo questa fase di rilassamento fisico siete ancora svegli, focalizzatevi sui vostri pensieri: lasciateli fluire senza soffermarvici troppo a lungo, sempre continuando a concentrarvi sulla respirazione.

Altri piccoli trucchi per “fregare” il cervello

Esistono tanti piccoli rimedi empirici più o meno efficaci per far tornare il sonno, ai quali potreste dare una possibilità quando tutto il resto pare aver fallito: