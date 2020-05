Primo piano Augusta, Unionports a sostegno del “Muscatello” attraverso la Fondazione Rava di

AUGUSTA – Unionports, cluster di operatori portuali presieduto da Davide Fazio, ha “scelto di supportare l’ospedale “Muscatello” in questa emergenza da Coronavirus“, “contribuendo economicamente ad una iniziativa della Fondazione “Francesca Rava” di Milano che da venti anni risponde ad emergenze sanitarie e sociali in Italia e nel mondo, anche in sinergia con altre organizzazioni, come in questo caso“. Lo si apprende da un comunicato stampa dell’associazione.

Si tratta di una donazione in denaro, quindi, da parte degli imprenditori portuali augustani alla fondazione milanese, fondazione che ha visto quale testimonial anche lo showman augustano Rosario Fiorello. La Fondazione nelle settimane scorse si è impegnata a reperire e donare attrezzature urgenti alle Asp siciliane di Siracusa e Agrigento, e in particolare dispositivi di protezione individuale (dpi) ai Covid center di Augusta e Noto. La donazione per il “Muscatello” (nella foto di repertorio in copertina) ha riguardato dpi per il personale sanitario, come mascherine, guanti e occhiali di protezione.

Dal comunicato stampa di Unionports, si apprende che la presidente della Fondazione, Mariavittoria Rava ha inviato oggi una lettera al presidente di Unionports, Davide Fazio per “ringraziare l’associazione e gli imprenditori portuali per il concreto sostegno dato“.