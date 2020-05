Primo piano Augusta, caos Ecosportello, martedì riparte con orari raddoppiati e numeri eliminacode anticipati di

AUGUSTA – L’Ecosportello in corso Sicilia ripartirà regolarmente domani, martedì 12 maggio, ma con orari raddoppiati (mattina e pomeriggio) e i numeri eliminacode che verranno distribuiti già dalle 7. L’amministrazione comunale, preso atto delle code pre-apertura e degli assembramenti creatisi stamani alla riapertura dopo due mesi di “lockdown”, aveva deciso la chiusura anticipata (rispetto all’orario fissato delle 9-13). Poi, grazie all’ausilio delle forze dell’ordine intervenute, il personale dello sportello ha potuto riprendere a servire i cittadini, fornendo i sacchi per i rifiuti differenziabili a circa settecento utenze (diversi cittadini avrebbero ritirato il materiale per più di un’utenza).

“Dato che stamattina si sono creati pericolosi assembramenti, da domani a venerdì, per evitare ciò, è stata prevista l’apertura dell’Ecosportello sia la mattina che il pomeriggio con orari 9-13 e 15-19 – ci fa sapere l’assessore Omar Pennisi – Dalle 7 del mattino saranno presenti i volontari del gruppo comunale di protezione civile per distribuire i numerini per le prenotazioni, in modo tale che la gente non rimanga in fila, come è successo stamattina fino alle 9“.

“Inoltre – aggiunge l’assessore – sono stati creati dei percorsi (sulla scorta della soluzione adottata con le forze dell’ordine nel corso di questa mattinata, ndr) in modo tale da garantire il distanziamento di circa un metro e mezzo tra un utente e l’altro“.

Qui di seguito l’ordine alfabetico (per gli intestatari della Tari) originariamente comunicato per il ritiro dei sacchi. Lunedì: cognomi dalla A alla D; martedì: cognomi dalla E alla L; mercoledì: cognomi dalla M alla P; giovedì: cognomi dalla Q alla S; venerdì: cognomi dalla T alla Z.

(Foto di copertina: repertorio)