Primo piano Augusta, Unvs, si avvia l’organizzazione del 21° premio “Atleta augustano dell’anno” di

AUGUSTA – Tradizionale appuntamento nei giorni scorsi per i soci della locale sezione dell’Unvs (Unione nazionale veterani dello sport) “Rocco Cappello” di Augusta. L’associazione ha festeggiato lo scorso 17 novembre il 22° anno di attività.

Dopo l’approvazione all’unanimità del bilancio redatto dal segretario-tesoriere Rosario Di Franco, il presidente, maestro Michele Borgia ha tracciato un bilancio del 2019 che ha visto ancora una volta i veterani augustani protagonisti nella apprezzata manifestazione “Atleta augustano dell’anno” giunta alla sua ventesima edizione.

Nel corso dell’assemblea che si è svolta presso un noto locale alle porte di Brucoli, sono stati adempiuti gli obblighi statutari ed i soci si sono confrontati per mettere in cantiere nuove iniziative e poter organizzare nel migliore dei modi l’ambita premiazione dell’Atleta augustano dell’anno, che si terrà nel prossimo mese di aprile.

In particolare sono in cantiere varie iniziative per coinvolgere nell’organizzazione dell’evento un maggior numero di soci, che affiancheranno il direttivo nell’impegnativo compito. Fanno parte dell’organo esecutivo dell’associazione, oltre al presidente Borgia e al vice presidente Gaetano Salemi, i soci: Francesco Gaeta, Jano Mazziotta, Tony Costa, Rosario Manfredi, Nino Ziino, Mimmo Di Franco, Francesco Ruggero e Rosario Di Franco.

Nel corso dell’assemblea sono state tracciate le linee guida dell’attività promozionale da svolgere nel 2020, che avrà come sempre il suo momento clou in primavera con la “Giornata del veterano sportivo”, un evento questo entrato ormai di diritto del novero dei principali eventi sportivi cittadini, atteso da dirigenti, atleti e sportivi.

Sebastiano Salemi