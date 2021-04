Primo piano Augusta, vaccino Covid senza prenotazione al Polivalente per altre tre giornate. Target e calendario di

AUGUSTA – L’Asp di Siracusa ripete l’iniziativa della vaccinazione anti-Covid senza prenotazione, ma soltanto per gli over 80, nella palestra del Polivalente insistente su piazza Unità d’Italia. Dopo i due “open weekend” consecutivi promossi dalla Regione siciliana per impiegare in modo massiccio i lotti del siero Astrazeneca, che hanno fatto registrare in sei giorni (da venerdì a domenica) 541 vaccinati nel target Astrazeneca, tra i 60 e i 79 anni esclusi i soggetti fragili.

Un numero a cui, solo nell’ultimo “open weekend” al Polivalente, si sono aggiunti anche 304 vaccinati con il siero Pfizer. In tale occasione, nella giornata di sabato e nella mattina di domenica, il Comune di Augusta aveva messo a disposizione un servizio navetta gratuito.

Ricordiamo che parallelamente è proseguita la vaccinazione nell’ambulatorio dell’ospedale “Muscatello” per le categorie previste, over 80 ed estremamente vulnerabili.

Adesso l’Azienda sanitaria invita gli over 80 non ancora vaccinati, compresa la classe di nascita 1941, con il seguente calendario al Polivalente: martedì 27 aprile dalle ore 8 alle 14; giovedì 29 aprile dalle ore 8 alle 14; sabato 1 maggio dalle ore 8 alle 14.

I soggetti che intendono ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid (in base alla disponibilità) possono presentarsi nel centro vaccinale territoriale, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Il personale medico effettuerà la valutazione, compilerà la scheda di anamnesi ed effettuerà il vaccino.

(Nella foto di repertorio in copertina: personale medico e volontari nel centro vaccinale territoriale allestito al Polivalente)