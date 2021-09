Primo piano Augusta, venditore ambulante augustano arrestato per droga di

AUGUSTA – I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne augustano per detenzione di sostanze stupefacenti e lo hanno sottoposto ai domiciliari.

L’uomo, venditore ambulante, alla vista della pattuglia dei carabinieri avrebbe iniziato ad agitarsi, mostrandosi particolarmente nervoso, tanto da insospettire i militari che ne hanno perquisito il banchetto. Ben occultate tra i prodotti esposti, sono state rinvenute 10 dosi di marijuana del peso di circa un grammo ciascuno.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione e al garage in uso al trentenne, dove, occultati tra la mobilia, sono stati trovati complessivamente altri 70 grammi circa di marijuana, in parte già suddivisa in dosi avvolte in cellophane e due bilancini di precisione.

Lo stupefacente rinvenuto (vedi foto all’interno, ndr) è stato sequestrato per essere esaminato presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti, che ne stabilirà la percentuale di principio attivo.

