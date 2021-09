Primo piano Canoa giovanile, cinque talenti augustani a medaglia sul lago di Caldonazzo di

AUGUSTA – Medaglie per i giovani canoisti augustani, lo scorso sabato sul lago di Caldonazzo (Trento), in occasione della finale nazionale del circuito “Canoagiovani” e del “Meeting delle regioni”.

Team Sicilia al quarto posto nel “Meeting delle regioni“, alle spalle del Lazio terzo, Veneto secondo e al primo posto, come ormai da parecchi anni, il Friuli Venezia Giulia. La Polisportiva Rari 86 Augusta ha contribuito in rappresentanza della regione con Agnese Spinali, categoria Cadette B, che ha vinto l’oro nel K1 200 metri e l’argento nel K2 200 metri in coppia con la giardinese Sofia Garufi. Primo posto anche nel K2 200 metri categoria Allievi B per l’augustano Giuseppe La Gioia, in coppia col catanese Gabriel Grasso.

Ottime prestazioni e medaglie di atleti augustani nella finale nazionale del circuito “Canoagiovani“, dove, per la categoria Cadetti A, la Polisportiva Rari 86 ha centrato l’oro nel K1 2.000 metri con Giovanni D’Angelo e il bronzo con il K2 di Gabriele Gattuso e Gabriele Trovato sulla medesima distanza dei 2.000 metri.