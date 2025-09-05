Primo piano Augusta, ventenne arrestato per spaccio di

AUGUSTA – Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Augusta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Il ragazzo è stato sorpreso dai militari “mentre cedeva un involucro” contenente mezzo grammo di hashish a un 51enne. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 12 grammi complessivi tra hashish e marijuana, oltre a 925 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 51enne acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

