Primo piano Augusta, piazza Sacro Cuore verso l’ampliamento: nel progetto anche nuova viabilità per l’ex “Ina Casa” di

AUGUSTA – È stato approvato, con delibera di giunta del 3 settembre, il progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione straordinaria delle aree circostanti piazza Sacro Cuore”. L’intervento prevede una spesa complessiva di 149mila 915 euro, interamente a carico del bilancio comunale.

Si apprende dal suddetto atto amministrativo che i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’ente locale avevano rilevato “lo stato di vetustà del manto stradale, del parcheggio e dello spazio antistante la suddetta piazza“, evidenziando che tali “aree necessitano di un urgente e indifferibile intervento di manutenzione per ripristinare adeguati livelli di standard di manutenzione e decoro“.

Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale, la sistemazione delle aree destinate a parcheggio ma anche, come si precisa in una nota stampa dell’amministrazione, “l’ampliamento della piazza Sacro Cuore” verso la via Sacro Cuore (laddove era presente un chiosco da tempo confiscato e infine demolito lo scorso marzo), anche grazie a una nuova convenzione siglata con l’Iacp di Siracusa l’8 agosto.

La realizzazione di nuovi piazzali si evincerebbe anche dalla stessa delibera di giunta, che nel prospetto del quadro economico riporta tuttavia un probabile refuso, facendo riferimento al “Progetto di fattibilità tecnico economica – Realizzazione piazzetta in via Santa Croce”, dove appare evidente che l’indicazione sia da ricondurre a via Sacro Cuore.

Inoltre, il progetto esecutivo approvato prevede “l’apertura di nuove strade di collegamento con le palazzine ex Ina Casa“, le cui vie sono state acquisite al patrimonio comunale nel 2022 a seguito della cessione da parte dell’Iacp di Siracusa.

“Il progetto – dichiara il sindaco Giuseppe Di Mare – ha avuto una lunga gestazione poiché l’area, già di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Siracusa, è stata solo di recente acquisita al patrimonio comunale, permettendo così la sistemazione con l’ampliamento della piazza Sacro Cuore e il miglioramento della viabilità“.

“Un intervento atteso da tempo – aggiunge l’assessore Pino Carrabino – che consentirà di riaffermare l’identità del quartiere attraverso l’azione mirata al recupero di pagine inedite della storia locale. La piazza sarà infatti arredata per permettere la fruizione con spazi di lettura e memorie. Ringrazio quanti hanno cooperato per il raggiungimento di questo importante obiettivo, che si inserisce nel più ampio programma avviato negli anni scorsi: l’asfalto di tutte le arterie, la nuova toponomastica e l’installazione della segnaletica verticale. Un particolare ringraziamento al collega Pippo Spanò per la sua attenzione e cooperazione“.

(Nella foto di repertorio in copertina: via Sacro Cuore all’altezza della omonima piazza, maggio 2024)