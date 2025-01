Primo piano Augusta, venti forti, alberi caduti sulle strade e detriti sui lungomari di

AUGUSTA – Dalla mezzanotte precipitazioni piovose cumulate deboli, circa 12 millimetri a metà giornata (fonte Sias), insieme a venti forti con alcune raffiche rilevate pari a 66-67 km/h e mari agitati. Questa la situazione meteorologica ad Augusta, aggiornata a mezzogiorno di questo martedì.

Il maltempo, previsto dalla Protezione civile regionale con allerta “gialla” su tutta la Sicilia, nel territorio comunale non ha causato criticità per le acque meteoriche, bensì alcuni problemi di viabilità per caduta alberi su sede stradale, prontamente rimossi dai volontari del gruppo comunale di protezione civile.

Alberi sono stati segnalati sulle strade urbane, intorno alle 10, sul lungomare Granatello all’altezza della spiaggetta (vedi collage di copertina, a sinistra) e in contrada San Giorgio all’altezza di contrada Costa Pisone. Provvisoriamente chiuse al traffico veicolare, per consentire la rimozione degli alberi, entrambe le strade risultano riaperte da mezzogiorno.

Segnalati detriti riversati dalle mareggiate sul cosiddetto lungomare di Brucoli, attualmente sulla sede stradale (vedi collage di copertina, a destra).