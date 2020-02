Primo piano Augusta, verso le amministrative, l’ex sindaco Pippo Gulino annuncia la candidatura di

AUGUSTA – L’ex sindaco Pippo Gulino, che ha già amministrato Augusta negli anni novanta, annuncia il ritorno in campo per le imminenti elezioni amministrative fissate il 24 maggio. Si vociferava da qualche mese negli ambienti della politica, solo oggi trova conferma con una dichiarazione ufficiale dell’interessato. Lo fa con una nota trasmessa alle redazioni.

In merito alla candidatura alla carica di prima cittadino afferma: “Tanti amici e sostenitori mi hanno sollecitato in questo senso, e così dopo la riflessione, peraltro piuttosto lunga, ho sciolto la riserva decidendo di candidarmi e spendere una volta di più per questa città – speriamo con buoni risultati – il mio tempo, che, immaginerà, diventa sempre più prezioso“.

Quanto all’area politica di riferimento e alle eventuali liste a sostegno, Gulino aggiunge: “Volendo rappresentare, come sempre, quella parte di società civile che ha a cuore il bene di questa città, farò riferimento a movimenti popolari, liste civiche, a quanti insomma vorranno collaborare a un disegno di riqualificazione di questa città e soprattutto ad un progetto per gli anni avvenire“.

Prima del doppio mandato 2003-2012 di Massimo Carrubba (centrosinistra), Gulino, medico radiologo, era stato eletto tre volte, in una prima occasione dal consiglio comunale (in ossequio alla precedente legge elettorale), poi nel ’94 e nel ’98 con l’elezione diretta, in entrambe le occasioni con liste civiche ascrivibili all’area del centrosinistra.