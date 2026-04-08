Primo piano Augusta, via libera al progetto della nuova pista ciclabile: completerà l’anello alla Borgata di

AUGUSTA – Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova pista ciclabile di circa 2 chilometri alla Borgata, destinata a completare l’anello ciclabile già avviato con il precedente intervento ciclopedonale.

Il progetto si integrerebbe infatti con i percorsi frutto della rigenerazione urbana delle aree a sud-est della Borgata, progetti finanziati per circa 5 milioni di euro quasi totalmente con fondi del Pnrr, a cui seguirà la prossima dismissione da parte di Rfi del tratto urbano della linea ferroviaria.

Il nuovo tracciato ciclabile si collegherà infatti alla pista ciclopedonale di circa 1,2 chilometri ultimata lo scorso anno tra via Dogali e via Di Vittorio, passando per via Catania.

In particolare, il percorso progettato partirà dall’incrocio tra via Di Vittorio e via Matteotti, proseguendo verso nord-est in via Dalla Chiesa, quindi verso ovest lungo via Buozzi, via dello Stadio e via Capuana, per poi scendere verso sud lungo via La Torre e ricongiungersi all’esistente all’altezza dell’intersezione tra via Dogali e viale Italia.

Il quadro economico del progetto prevede un importo complessivo pari a 841mila 845 euro. L’intervento si inserirebbe nella programmazione del Pr Sicilia Fesr 2021-2027, in particolare nell’ambito dell’Azione 3.2.7 dedicata allo sviluppo della mobilità sostenibile. Tale linea di finanziamento comunitario, nel quadro della politica di coesione, è rivolta ai cosiddetti Sistemi intercomunali di rango urbano (Siru), strumenti di pianificazione che aggregano più comuni in ambiti territoriali omogenei con l’obiettivo di realizzare interventi integrati su mobilità, servizi e infrastrutture.

Nella delibera di giunta viene esplicitato che “l’obiettivo è quello di sviluppare forme di mobilità alternativa, dolce e sostenibile sul territorio comunale implementando l’offerta verso gli spostamenti ad ‘emissioni zero’ riducendo, di conseguenza, il grado di inquinamento relativo ai trasporti“.

(Nell’immagine di copertina: ipotesi dell’anello ciclabile, elaborata dalla Redazione, integrando la pista esistente e la nuova pista progettata)