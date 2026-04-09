Primo piano Asp Siracusa, si è insediato il nuovo commissario straordinario Gioacchino Iraci di

SIRACUSA – Si è insediato stamani il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci. Il decreto di nomina, firmato dall’assessore regionale della Salute, ha efficacia infatti da oggi, 9 aprile, con mandato fino alla nomina del nuovo direttore generale, posizione vacante dallo scorso novembre quando si dimise Alessandro Caltagirone, tra gli indagati nell’inchiesta palermitana sui presunti appalti truccati nella sanità siciliana.

Il passaggio di consegne è avvenuto nella sede della Direzione generale da parte del direttore amministrativo Ornella Monasteri, che dal 1° aprile aveva assunto temporaneamente le funzioni di sostituto del direttore generale. Presente all’insediamento anche il direttore sanitario Salvo Madonia.

“Assumo questo incarico con profondo senso del dovere e con l’obiettivo di garantire la massima efficienza e funzionalità all’Asp di Siracusa – dichiara il neo commissario straordinario Iraci – Ringrazio il presidente della Regione e l’assessore regionale della Salute per la fiducia accordatami. Il mio impegno sarà improntato alla massima apertura e al dialogo costante con i cittadini, le istituzioni locali, le forze sociali e tutte le professionalità che operano all’interno dell’Azienda. Confido nella massima collaborazione di tutto il personale per promuovere, nel segno della continuità, una gestione trasparente e partecipata, orientata all’ascolto delle esigenze del territorio, per assicurare risposte tempestive e sempre più efficaci ai bisogni di salute della comunità siracusana“.

Gioacchino Iraci, laureato in Sociologia all’Università degli studi di Urbino, con una specifica formazione manageriale per operatori sanitari conseguita all’Università “La Sapienza” di Roma, proviene dall’Asp di Palermo dove è stato fino ad oggi direttore dell’Unità operativa complessa Approvvigionamenti.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di direzione e di coordinamento, tra cui quello di direttore dell’Uoc Coordinamento amministrativo Area 3 di Palermo e dell’Area 2 dei presidi ospedalieri di Termini Imerese e Petralia Sottana, direttore facente funzioni dell’Uoc Facility management, Ufficiale rogante, responsabile dell’Unità operativa Relazioni sindacali e dell’Unità operativa dipartimentale Coordinamento tecnico amministrativo Salute mentale con mansioni di organizzazione e coordinamento di risorse umane ed economiche nella medesima Azienda. È stato, inoltre, docente in Diritto pubblico ed Economia, docente a contratto all’Università di Palermo e componente diversi organismi tecnici e disciplinari in ambito sanitario.