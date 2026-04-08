Primo piano Augusta, apiari aziendali nello stabilimento Sasol di

AUGUSTA – Tre apiari sono stati realizzati e inaugurati stamani all’interno dello stabilimento Sasol di Augusta, sito produttivo di rilievo della multinazionale sudafricana attiva nel settore chimico, in particolare per detergenza e personal care.

L’iniziativa rientra nel progetto “Adottare gli alveari in azienda”, già avviato negli altri stabilimenti italiani del gruppo, e mira alla tutela degli impollinatori e alla promozione della biodiversità anche in contesti fortemente industrializzati.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, gli alveari sono stati installati in aree individuate all’interno del sito nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione agli aspetti di sicurezza. Le arnie ospitano api italiane di razza ligustica, specie nota per docilità e produttività.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con “Apicoltura urbana“, realtà che da anni promuove iniziative di apicoltura in ambito aziendale e urbano, e prevede anche momenti formativi e attività di sensibilizzazione rivolte al personale.

L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche di sostenibilità aziendale e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e alla gestione responsabile delle risorse naturali.

“Crediamo fermamente che questo sia un ulteriore passo avanti in linea con i nostri valori in materia di ambiente e sostenibilità. La natura non fa salti, ma procede per passaggi: oggi celebriamo, con orgoglio, uno di questi passaggi importanti verso la tutela dell’ambiente e della biodiversità”, ha dichiarato Guglielmo Arrabito, site manager dello stabilimento di Augusta.

Con l’attivazione degli apiari anche nel sito siciliano, il progetto viene ora esteso a tutti gli stabilimenti italiani della società. “Dopo la positiva esperienza degli stabilimenti di Terranova dei Passerini (Lodi) e Sarroch (Cagliari), con questo ulteriore step completiamo l’implementazione del progetto “Adottare gli alveari in azienda” all’interno di tutti i siti produttivi di Sasol Italy, a conferma dell’impegno Sasol a favore di ambiente e biodiversità, affinché i luoghi di lavoro possano essere considerati come esempi di sviluppo sostenibile e inclusivo”, ha aggiunto Guglielmo Allibrio, managing director Sasol Italy & Vp operations Italy.