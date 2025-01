Primo piano Augusta, viabilità all’ingresso della città: confermata isola spartitraffico, nuovo attraversamento pedonale di

AUGUSTA – Diventerà definitiva l’attuale configurazione della viabilità all’ingresso della città, in prossimità della ormai ex rotatoria provvisoria su viale America (tratto finale statale 193), all’altezza della strada comunale di contrada Cozzo delle Forche.

La notizia arriva una settimana dopo l’inaugurazione del nuovo punto vendita Eurospin, ‘trasferitosi’ da via Aldo Moro, che vede entrata e uscita della propria area parcheggio di fronte all’ex falegnameria, dove prossimamente avrà sede un’altra attività commerciale.

Come confermano dall’ufficio Urbanistica, verrà mantenuta l’isola spartitraffico attualmente delimitata con le barriere New Jersey in pvc, che sostanzialmente, rispetto alla precedente rotatoria provvisoria, non consente la sola ‘svolta a sinistra’ a coloro che percorrono la carreggiata in direzione Augusta. “La prossima settimana procederemo, previo parere dei Vigili urbani, alla definizione materiale dell’opera – ci risponde il responsabile Massimo Sulano – con le relative segnaletiche orizzontali e verticali per regolare la circolazione“.

Su ordine del servizio stradale della Polizia locale, è stato già installato un attraversamento pedonale rialzato sulla carreggiata in direzione Augusta, tra il marciapiede adiacente al nuovo supermercato e l’aiuola spartitraffico sulla statale 193, una trentina di metri prima della rotatoria, considerata la curva a destra verso gli accessi al nuovo punto vendita. L’attraversamento prosegue con sole strisce pedonali sulla carreggiata opposta, in uscita da Augusta.

I lavori per la nuova rotatoria sono stati affidati nell’aprile dello scorso anno a un’impresa edile di Augusta per la somma di 145mila 782 euro (costo della manodopera e oneri di sicurezza, comprensiva di Iva al 10 per cento), coperta dal contributo regionale per interventi di riqualificazione di aree industriali, per i quali Augusta è risultata assegnataria di 181mila 661 euro (vedi l’articolo di approfondimento).