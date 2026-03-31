Primo piano Augusta, viabilità Borgata: doppio senso in via Matteotti, il Comune corregge il piano di

AUGUSTA – Parziale marcia indietro del Comune sulla nuova viabilità sperimentale nell’area nevralgica della Borgata tra corso Sicilia e via Matteotti, quest’ultima popolarmente nota come “quarta traversa”. Con una nuova ordinanza dirigenziale della Polizia municipale, firmata ieri, 30 marzo, viene modificato uno dei punti principali del piano viario entrato in vigore il 25 marzo, a quasi due anni e mezzo dall’approvazione in giunta della serie di interventi propedeutici intorno alla rotatoria principale con un quadro economico di 398mila 962 euro.

Il provvedimento di ieri interviene infatti sulla circolazione in via Matteotti, nel tratto compreso tra corso Sicilia e via XXV Aprile (vedi foto di repertorio in copertina), dove viene reintrodotto il doppio senso di marcia per tutti i veicoli, superando così il precedente senso unico est-ovest previsto dall’ordinanza originaria.

La modifica, efficace da venerdì 3 aprile ore 10 (mentre in una prima comunicazione social del Comune ci si riferiva a questo martedì 31 marzo), arriva a seguito delle prime valutazioni sulla fase sperimentale. Nell’atto si evidenzia come, dopo l’avvio della nuova regolamentazione, “si sono sviluppate determinate refluenze nella circolazione stradale del comprensorio Borgata e della via di uscita e ingresso da e per Augusta Isola”, ritenute meritevoli di ulteriori verifiche.

Da qui la decisione di introdurre una variante parziale al piano viario, mantenendo però invariato il resto dell’impianto già predisposto. L’ordinanza precisa infatti di “confermare per intero tutto il piano viario dell’ordinanza […] eccetto la variante che interessa la via G. Matteotti”.

Oltre al ritorno al doppio senso, vengono introdotte nuove disposizioni sulle precedenze: è istituito l’obbligo di fermarsi e dare precedenza all’intersezione tra la prima e la seconda traversa a sud che collegano corso Sicilia a via XXV Aprile.

Resta quindi in vigore il complessivo assetto sperimentale della viabilità, che interessa anche le complanari di corso Sicilia, via Papa Giovanni XXIII e gli altri assi secondari dell’area, mentre proseguono le valutazioni sull’impatto delle modifiche sulla circolazione.

La nuova ordinanza si inserisce nel periodo di sperimentazione di 60 giorni previsto dal piano viario avviato meno di una settimana fa, durante il quale il Comando di Polizia locale monitorerà gli effetti delle misure adottate per eventuali ulteriori correttivi.