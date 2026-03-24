Primo piano Augusta, scatta la viabilità sperimentale tra corso Sicilia e via Matteotti di

AUGUSTA – La nuova viabilità di corso Sicilia – via Matteotti (quest’ultima, cosiddetta “quarta traversa”), incrocio nevralgico della Borgata e asse di collegamento con l’Isola, è pronta a scattare in via sperimentale domani, mercoledì 25 marzo alle ore 10.

Lo dispone l’ordinanza dirigenziale di polizia municipale, adottata il 20 marzo mentre si concludevano gli interventi per apporre la segnaletica orizzontale e quella verticale.

Nel dettaglio, viene istituito il senso unico di marcia in direzione est-ovest in via Matteotti, nel tratto compreso tra corso Sicilia e via XXV Aprile, con eccezione per autobus, mezzi pesanti e veicoli delle forze di polizia e soccorso, che potranno procedere in direzione opposta (vedi attuale segnaletica verticale da scoprire, nella foto di copertina). Analoga regolamentazione riguarda anche la prima traversa a sud che collega corso Sicilia e via XXV Aprile.

Prevista inoltre la riorganizzazione delle complanari di corso Sicilia, con istituzione dei sensi unici di marcia nelle direttrici nord-sud e sud-nord, mentre in via Papa Giovanni XXIII, nel tratto tra corso Sicilia e via XXV Aprile, viene introdotto il doppio senso di circolazione accompagnato dal divieto di fermata sul lato nord.

L’ordinanza disciplina anche le precedenze agli incroci, stabilendo il diritto di precedenza per i veicoli in transito su corso Sicilia rispetto a quelli provenienti dalle complanari, nonché uno specifico diritto di precedenza all’intersezione tra via Matteotti e via Di Vittorio. Completa il quadro l’introduzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nelle strade interessate.

La nuova viabilità avrà carattere sperimentale per 60 giorni e diventerà definitiva in assenza di modifiche, sulla base delle verifiche che saranno effettuate sull’efficacia delle misure adottate.

Ci sono voluti quasi due anni e mezzo, dall’approvazione del progetto esecutivo, per predisporre l’area alla nuova viabilità. Con delibera di giunta del 22 novembre 2023, su cui si sono basati gli interventi a più riprese della ditta aggiudicataria, era stato dato il via libera a un quadro economico di importo totale complessivo pari a 398mila 962 euro, di cui 330mila 831 per i lavori e 68mila 130 euro di somme a disposizione.