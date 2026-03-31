Augusta, “Ammuccamu food fest”: prende forma l’evento enogastronomico nel centro storico

AUGUSTA – Tre giorni all’insegna del gusto, della musica e dell’intrattenimento nel cuore del centro storico. Emergono le prime informazioni ufficiali sull’evento enogastronomico “Ammuccamu food fest”, organizzato dall’associazione culturale “Sedicinoni”, presieduta da Stefano Cacciaguerra, con il patrocinio oneroso del Comune che ha impegnato 20mila euro a carico del bilancio dell’ente.

L’iniziativa prenderà il via la sera di venerdì 24 aprile, per poi proseguire nelle giornate festive di sabato 25 e domenica 26 aprile, trasformando piazza D’Astorga (nella foto di copertina), insieme alle contigue piazza Duomo e via Garibaldi, in un grande villaggio del food.

Come si apprende dagli atti amministrativi e dalla prima locandina resa pubblica, il festival sarà un evento all’aperto dedicato al mondo del cibo, con l’obiettivo di offrire un’ampia varietà di proposte culinarie locali e internazionali e creare un’esperienza gastronomica immersiva per i visitatori. Non a caso il nome “Ammuccamu”, espressione dialettale siciliana, richiama proprio l’idea del “mangiare con gusto” e della convivialità.

In programma stand di food & beverage, dj set, contest, spettacoli, masterclass e un’area dedicata ai bambini, in un format che punta a coniugare intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. Il primo ospite annunciato è lo chef augustano Massimo Tringali, capace di portare all’Emporio Armani Caffè & Ristorante di Parigi, dove lavora con la sua brigata, l’ambita stella Michelin e di confermarla consecutivamente negli ultimi nove anni.

L’evento si inserisce nel solco delle iniziative promosse da “Sedicinoni”, associazione che si è recentemente distinta per aver riportato in città, dopo circa un decennio, lo Shortini film festival, rilanciato lo scorso settembre, seppur in versione ridotta, proprio nella stessa location di piazza D’Astorga.