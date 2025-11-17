Primo piano Augusta, al ‘Costa’ incontro per “rompere gli stereotipi” organizzato da ‘Nesea’ di

AUGUSTA – Si è tenuto stamani, al 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, l’incontro “#changethegame – Rompi gli stereotipi, scegli il rispetto” organizzato dal locale centro antiviolenza “Nesea”, in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi studenti e di relatori che hanno portato testimonianze dirette sul tema della violenza di genere. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Valentina Lombardo, che ha fortemente voluto l’incontro. Nel suo intervento ha sottolineato: “La scuola ha il dovere di educare le nuove generazioni al rispetto e alla parità di genere. Solo attraverso l’educazione e la cultura possiamo sperare di costruire una società libera dalla violenza. Il nostro più grande augurio è in futuro di non dover più assistere inermi a queste tristi pagine di cronaca”.

A seguire, i saluti istituzionali di Pino Carrabino, assessore alla Cultura e alla Toponomastica, che ha ricordato l’intitolazione di uno slargo a Francesca Ferraguto, l’8 marzo del 2023: “Abbiamo voluto dedicare questo spazio pubblico ad una giovane vittima augustana di femminicidio, per ricordare a tutta la comunità che la violenza di genere è una piaga che ci riguarda da vicino. Questo luogo deve essere un monito costante affinché simili tragedie non si ripetano più”.

L’avvocata Stefania D’Agostino, presidente del centro antiviolenza “Nesea”, ha affermato: “La vera sfida è culturale: dobbiamo lavorare tutti insieme per cambiare la mentalità, rompere gli stereotipi e costruire una società basata sul rispetto reciproco. Le parole più importanti sono rispetto e libertà, queste non devono mai venire meno”.

Adalgisa Cucè, responsabile del coordinamento violenza di genere dell’Asp di Siracusa, ha approfondito gli aspetti sanitari: “L’Asp di Siracusa ha attivato protocolli specifici come il “codice rosa” per garantire alle vittime di violenza un percorso di assistenza sanitaria e psicologica integrato. È fondamentale che le donne sappiano di poter trovare nel sistema sanitario un punto di riferimento sicuro e protetto”.

Quindi il dirigente del locale commissariato di pubblica sicurezza, Antonio Migliorisi ha illustrato il ruolo delle forze dell’ordine: “La violenza di genere è un reato grave che richiede un intervento immediato e coordinato. Spesso non c’è consapevolezza dei reati, è sbagliato pensare che la gelosia sia amore, o condividere le password sia un gesto di fiducia, o peggio creare falsi profili online possa essere giustificabile. Dobbiamo lavorare sulla consapevolezza”.

Atteso e commosso è stato l’intervento di Giovanna Zizzo, mamma di Laura, uccisa a coltellate all’età di 12 anni dal padre, in preda a un raptus di follia dopo essere stato lasciato. Per l’efferato episodio, avvenuto in casa a San Giovanni la Punta (Catania) nell’agosto del 2014, il padre-assassino fu condannato all’ergastolo. La donna ha condiviso la sua dolorosa esperienza attraverso una lettera scritta in prima persona: “La storia di mia figlia deve servire a salvare altre vite. Quello che ha vissuto la mia famiglia è disumano, contro natura. Ho attraversato il dolore ma ho capito che parlare avrebbe potuto aiutare a prevenire future situazioni drammatiche”.

Infine, il comandante della stazione dei carabinieri di Augusta, Paolo Cassia ha rivolto agli studenti presenti un appello: “Ragazzi, ricordatevi che l’aiuto reciproco è fondamentale. Se vedete un compagno o una compagna in difficoltà, non girate la testa dall’altra parte. Siate presenti gli uni per gli altri, perché spesso un gesto di solidarietà può salvare una vita”.

Gli alunni hanno fatto dono a Giovanna Zizzo di una magnolia di carta, con i petali su cui sono state scritte riflessioni dedicate alla compianta Laura.