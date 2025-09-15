Augusta, viabilità, restringimento di carreggiata in via Barone Zuppello fino al 24 settembre
AUGUSTA – Un restringimento temporaneo della carreggiata di via Barone Zuppello è istituito da questo lunedì 15 a mercoledì 24 settembre, per lavori in ore diurne.
La relativa ordinanza di polizia municipale è stata adottata al fine di consentire alla ditta “Triscari” di eseguire “lavori di scavo e posa in opera di cavi elettrici sulla sede stradale“, per conto di Enel, in sicurezza.
Il cantiere sull’asse viario nevralgico del Monte è ubicato all’altezza di via dei Mandorli. I lavori si svolgeranno nei giorni suindicati dalle ore 9,30 alle 16,30, con sospensione giornaliera dalle ore 13 alle 14.
