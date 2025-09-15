Primo piano Augusta, ex chiesa di Gesù e Maria, via ai lavori di bonifica: nascerà una nuova piazzetta di

AUGUSTA – Sono iniziati oggi, lunedì 15 settembre, i lavori di rimozione, smaltimento, sgombero e pulizia nell’area dell’ex chiesa di Gesù e Maria, tra via Garibaldi e via Megara. L’intervento, affidato dal Comune alla ditta locale “Kmanagement srl” per un importo complessivo di 29mila 699 euro (Iva al 22 per cento compresa), rappresenta il primo passo concreto verso la riqualificazione di un’area nel cuore del centro storico.

Secondo quanto dichiarato stamani a mezzo social dal sindaco Giuseppe Di Mare, l’obiettivo è la realizzazione di una piazzetta, all’interno del lotto di appena 347 metri quadri. In attesa che venga pubblicato il progetto, si presume che verrà rimosso il prefabbricato ligneo già sede della cappella, ritenuta l’intenzione, in precedenza dichiarata dal fronte dell’amministrazione, di preservare il rudere della chiesa bombardata nel 1943 insieme alla sua cripta per renderli un “luogo della memoria”.

“Anche questa è un’opera attesa dalla città da tantissimo tempo e non capisco perché non è stata mai fatta – ha dichiarato il primo cittadino – Sono partiti lavori per riqualificare tutta quest’area che era abbandonata, che ha anche del materiale che non ci doveva essere (leggasi amianto, ndr). Finalmente, grazie anche alla Curia, quindi al vescovo con cui abbiamo sottoscritto un accordo per restituire alla città tutta quest’area. Noi l’abbiamo progettata, finanziata ed oggi sono partiti lavori per riqualificare questo meraviglioso angolo, dove per adesso faremo un’opera di pulizia, perché c’è bisogno veramente di tanta pulizia e subito dopo una bella piazza“.

L’area era tornata nella disponibilità del Comune negli ultimi giorni del 2024, a seguito di un accordo con la Curia che ha previsto lo scambio tra l’ex chiesa di Gesù e Maria e un terreno comunale dietro il centro Caritas diocesano, cedendo alla Curia un lotto di 1.982 metri quadri tra via Frixa e via Dalla Chiesa dove vi sono attualmente un campetto sportivo in terra battuta e un’area di parcheggio.

L’edificio sacro su via Megara, distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, è rimasto per decenni in stato di abbandono, con il prefabbricato provvisorio, donato dalla Marina militare per le celebrazioni post-sisma, adibito a cappella.

Il Comune avrebbe a disposizione 145mila 778 euro già destinati appunto a bonifica, riqualificazione e valorizzazione dell’area, così destinati a seguito dell’assegnazione del contributo regionale 2024 per il fenomeno migratorio pari a complessivi 295mila 778 euro (i restanti 150mila euro destinati alla manutenzione straordinaria di tratti stradali di contrada Costa Pisone).