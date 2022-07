Primo piano Augusta, violento scontro tra maxi scooter e furgone in via Barone Zuppello di

AUGUSTA – Ennesimo incidente stradale in via Barone Zuppello, al Monte, questa sera in prossimità dell’intersezione con via Kant. A scontrarsi un maxi scooter e un furgone.

Nell’impatto contro il veicolo commerciale, con due uomini a bordo, è rimasto ferito il giovane in sella al suo Yamaha Tmax, poi trasportato in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” per ricevere le cure necessarie.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 21,45, sembrerebbe che il centauro percorresse via Barone Zuppello nella direzione di viale Epicarmo Corbino, quindi avrebbe impattato contro la fiancata destra del furgone, presumibilmente in marcia nella direzione opposta e in fase di svolta verso via Kant.