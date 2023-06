Primo piano Augusta, visure catastali all’ufficio tecnico comunale: al via lo sportello decentrato di

AUGUSTA – È stato attivato, presso l’ufficio tecnico comunale in via delle Saline, lo sportello catastale decentrato. Lo annuncia oggi il sindaco Giuseppe Di Mare (nella foto di copertina), dopo che la giunta, il 7 giugno, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa predisposto dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate.

I cittadini augustani avranno quindi la possibilità di ottenere direttamente informazioni risultanti dalla banca dati catastale telematica circa gli immobili di proprietà, nonché di ottenere copia delle relative visure catastali.

Come riporta la suddetta delibera di giunta, a tal fine, negli Uffici del 6° Settore “Servizi di pianificazione e sviluppo” sono stati messi “a disposizione il personale e le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche“.

Per l’accesso al servizio telematico da parte del Comune non è previsto il pagamento di alcun canone annuale, ma solo il riversamento dei tributi connessi alle visure. Inoltre, la convenzione speciale sottoscritta per l’attivazione di uno sportello decentrato, unitamente al protocollo d’intesa, prevede che il Comune costituisca una polizza fideiussoria di 5mila euro a garanzia degli obblighi derivanti.