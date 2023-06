Primo piano Augusta, “Un’estate da favola”, centro estivo gratuito per bambini con la Fondazione Catalano di

AUGUSTA – “Un’estate da favola” è il titolo di un progetto estivo, con frequenza gratuita, dedicato ai bambini in età di scuola primaria. È stato avviato nei giorni scorsi, il 12 giugno, e si concluderà il prossimo 30 luglio nei locali di via Epicarmo 329 della fondazione “Famiglia Giuseppe Catalano”.

I beneficiari sono quindici bambini, tra i 6 e i 10 anni, delle prime famiglie che hanno aderito all’iniziativa della onlus. All’interno dell’ampio quadrivani, con cucina e camere da letto, i quattro volontari, di cui una educatrice, improntano i laboratori e i giochi di ogni mattina (ore 9-12,30) su una favola o un tema diversi.

“La Fondazione si occupa da sempre di minori e cerchiamo, al meglio delle nostre possibilità, di portare avanti progetti per loro – ci riferisce Donatella Di Mauro, componente del cda della fondazione – Con questa iniziativa estiva, pensiamo di aiutare i genitori che lavorano. Naturalmente ci saranno futuri progetti, che stiamo valutando“.

Negli anni scorsi, fino al 2018 e per un breve periodo nel 2021, la struttura è stata adibita a comunità alloggio per migranti minori non accompagnati. Risale all’estate del 2019, l’ultima prima delle restrizioni per la pandemia, un precedente progetto estivo di inclusione sociale chiamato “Catalano summer labs”, destinato allora a dodici bambini di famiglie meno abbienti.

Nei mesi scorsi, invece, la struttura è stata impiegata quale centro di aggregazione per donne adulte che hanno imparato e condiviso tecniche per il riciclo creativo.