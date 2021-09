Primo piano Automobilismo, piloti augustani in evidenza negli slalom di Comiso e Avola di

AUGUSTA – Piloti augustani in evidenza in due slalom di settembre, quello di Comiso nel primo weekend e quello di Avola nel successivo.

Al 7° “Slalom della Città iblea“, nel comune ragusano, Domenico Giangrande a bordo della sua Elia Avrio 1.400, con motore motociclistico, ha conquistato il 6° posto della classifica assoluta, riuscendo ancora una volta in questa stagione a piazzarsi nella top ten.

È stato iscritto alla gara con l’Asd Street Racers di Modica, come il concittadino Salvatore Balsamo su Peugeot 106 con motore motociclistico, che ha ottenuto il primo posto di classe, invertendo un recente trend negativo. In gara per l’Augusta Racing Motorsport, il presidente Sebastiano Giardina a bordo della Formula Tatus 1.600, conquistando anch’egli un primo posto di classe.

Al 13° “Slalom Città di Avola“, valevole per Trofeo d’Italia Centro Sud, Coppa Aci Sport 5ª Zona e Campionato siciliano con coefficiente 1,5, hanno corso sia il presidente che il vicepresidente dell’Augusta Racing Motorsport.

Giardina, sempre su Tatus 1.600, ha purtroppo patito un problema meccanico che lo ha fermato dopo la sola prima manche. Mentre il vicepresidente della scuderia augustana, Camillo Centamore, a bordo della sua Formula Junior Corsini, si è piazzato al 5° posto assoluto e al secondo posto di classe, nonostante un’auto sotto il profilo della motorizzazione meno performante della media in gara.

“Con questi due risultati, l’Augusta Racing Motorsport – ha commentato, dopo i due slalom, il vicepresidente Centamore – si avvicina sempre più alle posizioni di vertice delle classifiche assolute. Giangrande sta facendo un ottimo lavoro, sta riuscendo a sfruttare la macchina al meglio. Io non mi reputo uno “slalomista” bensì un “salitaro”, ma Avola è un tracciato su cui voglio sempre correre“.

(Nelle foto di repertorio in copertina, da sinistra: Salvatore Balsamo, Domenico Giangrande, Sebastiano Giardina, Camillo Centamore)