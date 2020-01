News Baby modella augustana sfilerà al “Pitti bimbo” di Firenze di

AUGUSTA – Si chiama Victoria Maria Triberio la baby modella augustana che ha superato una rigorosa selezione nazionale per sfilare in occasione dell’evento “Pitti bimbo“. Si tratta del salone internazionale del childrenswear a Firenze, quest’anno dal 16 al 19 gennaio, piattaforma di riferimento per presentare le nuove tendenze stilistiche legate alla moda bimbo.

Seguita con cura dai genitori, Serena e Giancarlo, la bimba di appena 5 anni è stata selezionata per la campagna pubblicitaria di un prestigioso brand di calzature bimbo, che nel capoluogo toscano presenterà la collezione primavera-estate 2020.

La piccola augustana frequenta già la prima classe della primaria di un istituto scolastico cittadino e tra le sue passioni ci sono anche il pianoforte, il canto e il nuoto. Quanto all’attività di baby modella, Victoria può annoverare diverse sfilate nel Siracusano e dintorni, diventando recentemente protagonista di una serie di cartelloni pubblicitari che campeggiano in provincia.

“Tutto è nato per gioco all’età di 2 anni e mezzo, acquistando un vestito – ci racconta la mamma Serena – Abbiamo visto fin dall’inizio che, oltre al divertimento nell’indossare vestiti favolosi, sembrava avesse calcato da sempre le passerelle. Lo viviamo anche noi come un gioco e un momento di confronto con altri genitori, mentre per i bambini sono momenti di aggregazione“.

“Quello della settimana prossima a Firenze è un passo più importante, c’è l’emozione, ma non verrà meno l’obiettivo di divertirsi – aggiunge – Naturalmente, tenendosi queste sfilate nei weekend, non incidono sul rendimento scolastico. E Victoria riesce a conciliare il gioco con la scuola“.

