Primo piano Brucoli, avvistato esemplare di foca monaca [Video] di

AUGUSTA – Incontro al largo di Brucoli, borgo marinaro del comune di Augusta, con un esemplare di foca monaca mediterranea (Monachus monachus), il più raro mammifero esclusivo del Mediterraneo, che in Italia viene osservato in particolare nei pressi di alcuni arcipelaghi tirrenici.

L’eccezionale avvistamento, di martedì 13 agosto alle ore 13, è stato filmato, a debita distanza per non arrecare disturbo alla foca, da due esperti pescatori sportivi, Giuseppe Epaminonda e Salvo Sicari (vedi collage all’interno), soci dell’Asd Le Palme di Augusta.

“Mentre pescavamo a circa 2 miglia dalla costa nei pressi di Brucoli – riferiscono – abbiamo avvistato questo bellissimo e raro esemplare di foca monaca di circa 2 metri di lunghezza e più di 150 kg, che tranquillamente dormiva a galla“.

I due hanno effettuato la segnalazione geolocalizzata al “Gruppo foca monaca” aps, associazione istituita quasi cinquant’anni fa per volontà del Wwf Italia, che collabora con il Cnr. Hanno anche prelevato campioni d’acqua marina, come richiesto dall’aps per le analisi dell’Università di Milano-Bicocca sul Dna ambientale, recente procedura finalizzata a mappare la presenza della foca monaca nel Mediterraneo.

Tale popolazione mediterranea conta meno di 700 esemplari, in natura. Non è comunque la prima volta in cui viene filmata una foca monaca al largo del Siracusano. Si ricordi un precedente eccezionale incontro, sempre al largo di Brucoli, nel giugno del 2022.

Ecco il video.