Primo piano Brucoli, finalmente via alla gara per il restauro del Castello aragonese di

AUGUSTA – È stata bandita, da parte della Regione siciliana per il tramite della Soprintendenza aretusea, la gara per l’affidamento dei lavori di restauro del Castello aragonese di Brucoli. L’importo complessivo previsto per l’intervento, atteso da un lustro, è pari a 2 milioni 478mila euro, finanziato con risorse a valere sul “Patto per la Sicilia” (Fsc 2014-2020).

La determina di autorizzazione per la gara a procedura aperta con il criterio del minor prezzo, che sarà espletata dall’Urega, è del 12 ottobre scorso, a firma del soprintendente per i beni culturali e ambientali di Siracusa, Savi Martinez, atto seguito dall’avviso del bando di gara pubblicato il 31 ottobre con termine per le offerte entro il 29 novembre. Dell’importo complessivo, 1 milione 800mila euro è la somma fissata a base di gara, mentre 678mila euro sono le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante. Dalla data di consegna dei lavori, l’intervento durerà un anno esatto.

Risale al novembre del 2021 il protocollo d’intesa tra Comune e Agenzia del Demanio per consentire all’ente locale di ottenere l’affidamento in concessione del Castello aragonese, oltre che dell’Hangar per dirigibili (qui il nostro articolo di approfondimento sul protocollo d’intesa, ndr).

Secondo quanto reso noto in estate dall’assessore Pino Carrabino, l’amministrazione comunale intende destinare il maniero edificato nella seconda metà del Quattrocento a “contenitore culturale per mostre e un museo del mare con specifico riferimento alla tradizione della pesca, elemento identitario del borgo“.