“Busambra trail”, Carpinteri (Megara Running) è terzo sulla vetta della Sicilia occidentale

AUGUSTA – Sul rilievo montuoso più alto della Sicilia occidentale, il Rocca Busambra, nel territorio di Corleone, l’atleta Franco Carpinteri (nella foto di copertina) dell’Asd Megara Running ha questa mattina centrato un podio di rilievo. Si è infatti classificato al 3° posto assoluto della prima edizione del “Busambra trail“, gara di trail running, specialità della corsa che si svolge su sentieri naturalistici.

Nel percorso più lungo tra i due previsti, quello di 24 km con dislivello positivo di circa 950 metri (fino a una quota massima di 1.200 metri), Carpinteri, residente a Solarino ma per lavoro e sport augustano di adozione, ha fermato il cronometro a 2h 11′ 40″, riuscendo a salire sul gradino più basso del podio, su circa centotrenta runner, e ottenendo il primo posto di categoria M50. Davanti a lui soltanto Daniele Sammatrice (per poco meno di 4 minuti) e Fabio Messina.

“Le condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia non hanno impedito ai nostri atleti di ottenere importanti risultati e, come ha detto il nostro atleta Carpinteri, “non c’è tempo impervio ma solo atleti arrendevoli”, quindi proseguiamo il nostro cammino“, commenta il presidente del sodalizio augustano Carmelo Casalaina.

Sempre stamani, a Vittoria (Ragusa), si è svolta la quinta edizione della “Jazz run cross“, che ha visto tra l’altro alcune gare nelle categorie giovanili. Altre soddisfazioni per l’Asd Megara Running: 1° posto nella gara sui 200 metri categoria Esordienti 5 (anni) con Francesco Di Grusa e 4° posto nella gara sui 300 metri categoria Esordienti 8 con Marco Lombardo Aprile.