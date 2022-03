Primo piano Augusta, “Giornate Fai di primavera”, convento di S. Francesco di Paola visitabile per la prima volta di

AUGUSTA – Tra i siti italiani che verranno aperti in via straordinaria al pubblico per le “Giornate Fai di primavera“, c’è anche il settecentesco convento di San Francesco di Paola, poi divenuto sede della caserma della Guardia di finanza (vedi foto di copertina). La contigua chiesa anch’essa dedicata a Francesco da Paola, fondatore dell’Ordine dei Minimi e Santo protettore della gente di mare, completa l’elenco relativo alla “Augusta sacra” per il prossimo weekend primaverile.

I due siti in via Xifonia saranno visitabili, previa prenotazione tramite sito web del Fondo ambiente italiano (clicca qui), sabato 26 marzo nelle fasce orarie 10-13 e 15-17 e domenica 27 marzo nelle fasce orarie 10-13 e 15-18. I turni di visita sono previsti ogni 30 minuti con gruppi di massimo 15 persone. “Guide” per un weekend saranno gli studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, già coinvolti dal capo delegazione Fai Siracusa, Sergio Cilea, nelle “Giornate Fai per la scuola 2021”.

Il sito web del Fai riporta che “l’originalità delle Giornate Fai sarà soprattutto la visita al Convento mai aperto alle visite pubbliche“. Infatti, dal lontano 1869, con le confische compiute dalle leggi eversive seguite all’avvenuta Unità d’Italia, il convento di San Francesco di Paola è adibito a sede della caserma della Guardia di finanza, intitolata a Sebastiano Ramaci, mentre la chiesa è ancora regolarmente aperta per le funzioni religiose, attualmente presiedute da don Francesco Scatà.

Per le informazioni sulla storia del complesso dedicato a San Francesco di Paola, invitiamo a leggere il paragrafo nella Breve storia di Augusta, progetto editoriale promosso da La Gazzetta Augustana.it a cura di Salvo Lentini.