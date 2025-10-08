Primo piano Bypass ferroviario di Augusta, via alle attività preliminari di cantierizzazione di

AUGUSTA – “Sono iniziate le operazioni di bonifica ordigni bellici per il Bypass di Augusta“. A dare l’annuncio è stata, ieri l’altro tramite canale social, la “Cosedil spa“, ditta aggiudicataria della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, promossi da Rfi (società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo Fs).

L’attività in corso costituisce una delle fasi preliminari dei lavori, necessarie a garantire la sicurezza e consentire l’avvio del cantiere per la variante ferroviaria sulla linea Messina-Catania-Siracusa, con la stessa ditta esecutrice a evidenziare che “l’inizio di queste operazioni segna un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la mobilità ferroviaria e per l’efficienza del nodo logistico-portuale di Augusta“.

Come noto, l’opera prevede in particolare la dismissione della strada ferrata che taglia in due la Borgata e la realizzazione di una nuova stazione all’altezza di contrada Falà, dinanzi all’ex Plastjonica, sostituendo 7 km dell’attuale tratto ferroviario nel territorio comunale con nuovi 2,8 km.

Tra marzo e aprile scorsi, erano state recapitate le prime lettere di esproprio da parte di Italferr (Gruppo Fs), per conto di Rfi, ai cittadini che risultano proprietari dei terreni interessati dal progetto.

Ma, nello scorso maggio, si erano diffuse voci su un presunto definanziamento del progetto del bypass ferroviario e della nuova stazione di Augusta, nonostante la gara del valore di 116 milioni di euro aggiudicata all’inizio dell’anno.

Era poi stato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, a smentire ufficialmente l’allarme lanciato dalle associazioni di amministratori locali e costruttori e rilanciato da alcuni parlamentari regionali d’opposizione.