Primo piano Augusta, sfregio con scritta sul muro nord-est del Castello svevo di

AUGUSTA – Uno sfregio al muro di cinta nord-est del Castello svevo, visibile dal viadotto Federico II, è stato notato e documentato questa mattina da un cittadino in transito. La segnalazione pervenuta alla Redazione è accompagnata da uno scatto fotografico eloquente: su un tratto della cinta muraria, parte integrante del maniero federiciano, campeggia una scritta nera che deturpa una delle porzioni più antiche e delicate del complesso monumentale, risalente al tredicesimo secolo.

La scritta vandalica, che veicola un vago messaggio di denuncia nei confronti delle forze dell’ordine, è stata tracciata direttamente sulla muratura, arrecando un evidente danno visivo e culturale a un bene monumentale vincolato (vedi foto di copertina, opportunamente offuscata).

L’area interessata, affacciata verso il mare, era stata oggetto nel 2016 di lavori urgenti di consolidamento per rimediare a gravi lesioni passanti lungo il tratto costiero. Interventi resisi necessari per preservare la stabilità della struttura storica, che sul versante opposto vede in dirittura d’arrivo i lavori per il primo lotto funzionale del progetto di “consolidamento strutturale e restauro”, consegnati dalla Regione all’impresa aggiudicataria nel maggio del 2021 e ripartiti nel settembre del 2023 dopo una sospensione di circa nove mesi.

Lo scorso marzo, in un’area contigua al Castello svevo, un altro episodio vandalico aveva suscitato indignazione: una scritta, riguardante la guerra nella Striscia di Gaza, era apparsa sull’appena riqualificato muro di contenimento contro terra, all’inizio della cosiddetta “discesa della villa”, proprio all’altezza della Porta spagnola, punto d’accesso storico e iconico dell’Isola.